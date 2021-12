TG Bad Waldsee kassiert eine unnötige Heimniederlage

Experten und Trainerin sind sich einig gewesen – dieses 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 22:25, 15:9) in der Volleyball-Regionalliga gegen den Aufsteiger TSV Ellwangen ist für die TG Bad Waldsee genauso knapp wie unnötig gewesen. Wieder einmal äußerte sich Evi Müllerschön enttäuscht über die erschreckend hohe Fehlerquote ihrer Spieler. Es war in dieser Hinsicht eine Spirale immer ähnlicher Abläufe. So gelang es der TG in keiner Phase, einen Spielstand herzustellen, der ihr wenigstens einen gewissen Vorsprung zur Beruhigung der offensichtlich schwachen Nerven ermöglicht hätte.

Viele Fehler im Aufschlag und Angriff

Stattdessen brachten vermeidbare Fehler, insbesondere beim Aufschlag und im Angriff, den Gegner immer wieder in die Offensive. Es gelang der TG einfach nicht, über eine längere Phase das Spiel zu beruhigen und das Gesetz des Handelns an sich zu reißen.

Nach einem ersten Satz, der die Bad Waldseer stets im Rückstand sah, und den das Team ganz schnell abhaken sollte, begann das Match erst richtig in die Gänge zu kommen. Jetzt standen sich plötzlich zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber, die sich vor allem kämpferisch keinen Zentimeter schenkten. In dieser für die TG besten Phase glänzten in erster Linie die Routiniers, allen voran Diagonalangreifer und Kapitän Pirmin Dewor. Er riss die jüngeren Mannschaftskameraden mit, die im zweiten Satz ihrerseits brillieren konnten und teils sehr überzeugende Punkte nach Hause brachten.

Lippmann dreht zwischendurch auf

Gegen Ende des Satzes drückte der eingewechselte Lennart Lippmann dem Match seinen Stempel durch gelungene, linkshändig geschlagene Schmetterbälle auf. Zunächst hatten die Ellwanger Blockspieler größte Mühe, diese Bälle zu kontern, was ihnen aber im Lauf des restlichen Spiels zum Leidwesen der TG immer besser gelang. Der Satzerfolg der TG gelang immerhin – wenn auch klarer, als die Zahlen ausdrücken.

Der dritte Durchgang dieses 125 Minuten dauernden Duells sah beide Mannschaften abwechselnd vorne mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Auf den Zuschauerrängen war man sich einig: Wer diesen Satz gewänne, würde als Sieger aus der Halle gehen. Dementsprechend gaben beide Kontrahenten ihr Bestes, gaben auch den unmöglichsten Ball nicht verloren und zeigten Volleyball als Nerven- und Kampfsport. Die Zuschauer genossen dieses Kräftemessen in vollen Zügen, umso mehr, als die Bad Waldseer mit etwas Glück zwar, aber dennoch verdient, für sich entschieden.

Klare Sache im Tiebreak

Trotz der 2:1-Führung zeigte sich dann jedoch die dunkle Seite der TG-Volleyballer in dieser Saison. Obwohl sich die Gäste aus dem Jagsttal zu Beginn des vierten Durchgangs sichtlich schockiert präsentierten und gehörig in Rückstand gerieten, vermochte es die TG nicht, daraus Kapital zu schlagen. Stattdessen häuften sich die Fehler, die wie eine Seuche ganze Mannschaftsteile erfassten. Rühmliche Ausnahme war auch in dieser Situation Pirmin Dewor, der als einziger die Übersicht behielt. Er war es auch, den die Ellwanger am Ende als wertvollsten Spieler der TG auszeichneten. Am 22:25-Satzverlust, den die TG nach dem Stand von 20:20 einstecken musste, änderte diese Tatsache jedoch nichts.

Nun lag das Momentum klar bei den Gästen, die das im Tiebreak nutzten. Bei den Bad Waldseern zeigten sich dagegen Konditions- und Konzentrationsschwächen. Das klare 15:9 für Ellwangen im Tiebreak spricht einerseits Bände. Andererseits hätte es den Entscheidungssatz mit etwas weniger Fehlern der TG erst gar nicht mehr geben dürfen. Durch die erneute Niederlage – die siebte der laufenden Saison – ist die Tabellensituation in der Regionalliga Süd für die TG noch ein bisschen prekärer geworden.