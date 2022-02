TG Bad Waldsee kassiert auswärts knappe Niederlage

Pandemiebedingt ist das Auswärtsspiel der TG Bad Waldsee in der Volleyball-Oberliga der Frauen Mitte Dezember in Stuttgart abgesagt worden. Am Mittwochabend war nun das Nachholspiel. Dabei verlangten die TG-Spielerinnen dem Tabellendritten alles ab, verloren die Begegnung aber nach 2:0-Führung mit 2:3 (26:24, 26:24, 18:25, 26:28, 12:15). Am Samstag (19 Uhr) geht es für Bad Waldsee zu Hause in der Eugen-Bolz-Halle gegen den Spitzenreiter TSF Ditzingen.

Stuttgart – im Aufstiegsrennen der Volleyball-Oberliga immer noch mit guten Chancen versehen – hatte am Mittwochabend sicherlich nicht mit einem derartig zähen Widerstand des Teams aus Bad Waldsee gerechnet. Während die Stuttgarterinnen ganz oben mitmischen, bewegen sich die Bad Waldseerinnen mittlerweile gefährlich nahe am kritischen Bereich der Abstiegszone. Mehr denn je kann und muss das Ziel der TG Klassenerhalt heißen.

Denkbar eng verlief in Stuttgart der erste Satz. Die Mannschaft der TG Bad Waldsee ging konzentriert mit nur wenigen Fehlern ans Werk und führte bis zum Satzende knapp. Stuttgart stemmte sich gegen den Satzverlust – allerdings ohne Erfolg. Mit 26:24 holte die TG die 1:0-Satzführung. Ähnlich ließ sich Durchgang zwei an: Wieder ging es sehr eng hin und her. Lange und attraktive Ballwechsel gab es zu sehen, die zur Freude der Gäste meist die TG mit dem glücklicheren Ende für sich verbuchte. Auch der zweite Satz endete mit 26:24 für Bad Waldsee, das damit schon mal einen Punkt sicher hatte.

Im dritten und vierten Satz verfiel die bis dahin souverän aufspielende TG-Mannschaft allerdings in ihre alten Fehler. Wieder fehlte es an Konstanz und eigenartigerweise hatten die TG-Spielerinnen keine erkennbare Sicherheit aus den ersten zwei erfolgreichen Durchgängen gewonnen. Der dritte Spielabschnitt ging mit 25:18 klar an Stuttgart. Zum Ende des vierten Durchgangs fand die TG allerdings wieder zu ihrem Spiel. Es gelang den Gästen, einen großen Rückstand (4:10) aufzuholen und erfolgreich dagegenzuhalten. Kurz vor dem Satzende gingen die Bad Waldseerinnen sogar die Führung. Nur wenig fehlte in dieser Phase zum durchaus vorstellbaren 3:1-Sieg der TG. Das Satzfinale allerdings verlief nicht im Sinn der Gäste, die ihr hohes Niveau nicht halten konnten und den Durchgang doch mit 26:28 abgeben mussten.

Der finale Akt spiegelte wie so oft den Spielverlauf im Zeitraffer wider. Den großen Rückstand von 5:10 konnte die TG noch ausgleichen, gab dann aber ab 11:11 die Dominanz aus der Hand. Stuttgart gewann den Tiebreak mit 15:12 und holte sich den Zusatzpunkt. Für Bad Waldsee war dagegen eine vermeidbare Niederlage besiegelt.

Für die TG folgt nun ein Heimspiel, in dem sie eigentlich nichts zu verlieren hat. Bad Waldsee empfängt am Samstag den Spitzenreiter TSF Ditzingen, der von zwölf Saisonspielen elf gewonnen hat.