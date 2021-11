TG Bad Waldsee holt sich den Heimsieg gegen geschwächte Freiburger

Die TG Bad Waldsee hat gegen FT 1844 Freiburg II mit 3:0 (25:14, 25:19, 25:15) gewonnen. Krankheits- und verletzungsbedingt mussten die Gäste allerdings mit einigen Jugendspielern antreten. Umso wichtiger war es für die TG Bad Waldsee, sich die maximale Punktausbeute zu sichern.

Zu Beginn des ersten Satzes zeigten sich die Gäste deutlich frischer und spielfreudiger als die verhalten agierenden Bad Waldseer. Mangelndes Durchsetzungsvermögen der TG führte zu einem 1:4-Rückstand. Durch diszipliniertes Blockverhalten verkürzten die Gastgeber dann aber auf 4:5. Viele Fehler prägten das Bild im Angriff auf beiden Seiten. Einer Aufschlagserie von Andreas Beck hatte es Bad Waldsee schließlich zu verdanken, dass sich die TG deutlich auf 17:8 absetzte. Eine Auszeit der FT zeigte kurz Wirkung und Freiburg erzielte vor allem durch die Mitte einige Punkte. Doch Bad Waldsee war nun im Aufbau und Abschluss stabiler und gewann den ersten Durchgang letztlich ungefährdet mit 25:14.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes zeigte sich das Spiel zunächst ausgeglichen. Nachlassender Druck im Aufschlag der TG ermöglichte den Gästen eine saubere Annahme, wodurch wieder die starke Mitte ein ums andere Mal punkten konnte. Bad Waldsees Trainerin Evi Müllerschön nahm beim Stand von 8:8 eine Auszeit, um ihre Spieler auf ihr Aufschlagspiel einzuschwören. In dieser Phase überzeugte Bad Waldsee durch viel Laufarbeit in der Abwehr, um die clever platzierten Angriffe der Gäste abzuwehren. Bis zum Stand von 13:11 lieferten sich beide Teams ein enges Duell. Eine Auszeit der Gäste zeigte dieses Mal keine Früchte – die junge Mannschaft hatte den wuchtigen Angriffen von Andreas Beck und Jakob Büker wenig entgegenzusetzen. Aus einer stabilen Annahme heraus agierte TG-Zuspieler Simon Scheerer variabel und auch die Mitte mit Marc Moosherr und Christian Romstedt setzte Akzente. Auch der zweite Satz ging souverän an Bad Waldsee (25:19).

Im dritten Satz hatte die TG durch taktische Umstellung die stark agierende Freiburger Mitte weitgehend im Griff. Die Abwehr um Libero Pascal Eisele ermöglichte stets einen druckvollen Gegenangriff. Axel Bloching, in der Diagonalposition eingewechselt, überzeugte im Angriff, sodass sich die TG einen komfortablen Vorsprung erarbeitete. Die geschlagenen Freiburger setzten den Waldseern nicht mehr viel entgegen. Deutlich mit 25:15 ging der dritte Satz an die TG. Die drei Punkte tun der TG sehr gut, zumal die Spieler der SG MADS Ostalb den Bad Waldseern im kommenden Spiel sicherlich mehr abverlangen werden.