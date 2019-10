TG Bad Waldsee: Gut gespielt – aber wieder verloren

Mit einer 1:3-Niederlage (18:25, 25:20, 16:25, 18:25) im Gepäck sind die Volleyballer der TG Bad Waldsee am späten Sonntagabend nach Hause gekommen. Sie hatten wieder – wie eine Woche zuvor – nach einem Spiel mit vielen hochklassigen Ballwechseln verloren. Dieses Mal beim TSV G.A. Stuttgart II, den momentanen Tabellenzweiten.

Zu Beginn sah es aus, als ob die Partie eine schnelle und kurze Angelegenheit für die Stuttgarter werden würde. Diese starteten mit einer Dominanz und Schlaggewalt, die die Bad Waldseer schnell und hoch ins Hintertreffen gerieten ließen. Nach einer Viertelstunde stand es bereits 19:10 für die Stuttgarter. Eine Aufschlagserie von Marc Moosherr brachte dann die Wende. Die Waldseer fanden besser ins Spiel und verkürzten auf 16:19. Abgeklärt zogen die Stuttgarter aber ihr Spiel durch und gewann den Satz letztlich doch noch klar mit 25:18.

Dass die Waldseer mit der Qualität des Stuttgarter Spiels durchaus mithalten konnten, zeigte der zweite Satz. Jetzt kamen hochklassige Ballwechsel zustande, es wurde auf Augenhöhe gekämpft. Verdient gewann die TG den zweiten Satz mit 25:20. Spannend ging es im dritten Satz weiter. Bis zum 8:8 verlief der Satz ausgeglichen. Dann schlichen sich zum einen Fehler ins Bad Waldseer Spiel ein, zum anderen spielte Stuttgart seine Routine aus. In hektischen Situationen waren es die TSV-Spieler, die mehr Ruhe und Übersicht im Spiel hatten und so in diesen Situationen die entscheidenden Punkte für sich verbuchten. Der dritte Satz ging daher mit 25:16 an Stuttgart.

Auch im vierten Satz sahen die Zuschauer ein Spiel, das mit vielen spektakulären Ballwechseln und enormer Abwehrarbeit im Kampf um fast aussichtslose Bällen bestens unterhielt. Aber auch in diesem Satz waren es die Gastgeber, die die Oberhand behielten. Nach dem 18:16-Zwischenstand setzte sich Stuttgart ab und gewann den Durchgang mit 25:18 und die Partie mit 3:1.

Nun gegen Friedrichshafen

Während des Spiels hatte das Bad Waldseer Trainerteam Evi Müllerschön und Peer Auer mit Spielerwechseln und taktischen Maßnahmen versucht, neue Akzente ins Spiel zu bringen und die gegnerische Mannschaft immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen. Diese Maßnahmen hatten zwar immer wieder kurzzeitig Erfolg. Aber auf der anderen Seite des Netzes stand an diesem Abend eine Mannschaft, die immer dann, wenn es notwendig war, doch noch die bessere Antwort hatte. Nach vier Spielen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen steht die TG nun im Mittelfeld der Tabelle in der Regionalliga. Ob die Bad Waldseer ihr Saisonziel erfüllen und am Ende in der vorderen Tabellenhälfte stehen, werden die kommenden Spiele zeigen.

Am Samstag (19 Uhr) empfängt die TG Bad Waldsee den VfB Friedrichshafen II in heimischer Halle.

Frauen-Oberliga: TG Biberach – TG Bad Waldsee 3:2 (17:25, 25:18, 18:25, 25:19, 15:13). – Im ersten Satz startete Bad Waldsee mit einer guten Leistung ohne viele Fehler. Bis zur Mitte des Satzes gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, doch dann verteilte Zuspielerin Julia Herkommer die Bälle gut und mit guten Angriffen von Diagonalangreiferin Christina Stärk wurde der Satz mit 25:17 gewonnen. Im zweiten Satz wollten die Gäste an die gute Leistung anknüpfen. Ab Mitte des Satzes gelang es der TG Biberach jedoch, sich durch gute Aufschläge abzusetzen. Dieser Durchgang ging mit 25:18 an Biberach.

Der dritte Satz hatte es in sich. Bis zum Stand von 12:12 zeigte sich die gleiche Situation wie in den vorherigen Sätzen – keine Mannschaft konnte sich einen deutlichen Vorsprung erspielen. Die Annahme um Bad Waldsees Libero Alexandra Graf war stabil, Zuspielerin Carolin Buschbacher setzte unter anderem die Mittelblockerinnen Sybille Bosch und Maya Wollin sowie die Diagonalangreiferin Cathrin Reimer variabel ein. Durch eine Aufschlagserie von Außenangreiferin Linda Kempter setzte sich Waldsee von den Gegnerinnen ab. Zusätzlich gab es auf gegnerischer Seite Unruhe durch eine Rote Karte – Bad Waldsee ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und gewann den Satz mit 25:18.

Allerdings verlief der vierte Satz ähnlich wie der zweite. Biberach glich durch eine bessere Angriffsquote und starke Aufschläge mit 25:19 zum 2:2 aus. Das Derby musste also im Tiebreak entschieden werden. Anfang des Satzes erzielte Bad Waldsee mit guten Angriffen durch Laura Weber über die Außenposition Punkte. Zum Seitenwechsel führte Waldsee mit 8:6. Dieser Vorsprung wurde jedoch nicht gehalten – den Tiebreak gab Bad Waldsee mit 13:15 ab.