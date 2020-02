TG Bad Waldsee gewinnt wichtige Punkte im Nervenkrimi

Einen äußerst wichtigen Sieg haben sich die Frauen der TG Bad Waldsee in der Volleyball-Oberliga geholt. Beim 3:2-Sieg über den TSV Schmiden mussten die TG-Spielerinnen zwar in den Tiebreak, verschafften sich mit dem Sieg aber Luft im Abstiegskampf.

Nachdem die Tabelle in den letzten Wochen extrem zusammengerückt war, stand für beide Teams viel auf dem Spiel. Die Waldseerinnen erwischten einen Start nach Maß und gingen mit guten Aufschlägen, durchschlagskräftigen Angriffen und einer von der starken Libera Alexandra Graf angeführten Abwehr schnell mit 14:2 in Führung. Vor allem über die Mittelangreiferinnen Sybille Bosch und Desiree Sättele gelang in dieser Phase Punkt um Punkt. Die Gäste aber fingen sich, gestalteten die Partie in der Folge ausgeglichen, konnten den Vorsprung der TG aber bis zum Satzende nie entscheidend verkürzen.

Auch Durchgang zwei dominierten die Gastgeberinnen und erarbeiteten sich eine 21:15-Führung. Ein Doppelwechsel auf Waldseer Seite brachte dann aber nicht die erhoffte Wirkung und Schmiden glich zum 22:22 aus. Das Satzende war dann gezeichnet von umkämpften, schier endlosen Ballwechseln und einfachen Fehlern auf beiden Seiten. Am Ende war das Glück auf Waldseer Seite, durch das 27:25 gelang die wichtige 2:0-Satzführung. Die Gäste ließen sich von diesem Satzverlust aber in keinster Weise beeindrucken und brachten imer mehr Sicherheit in ihr Spiel.

Starke Aufschläge, die auf TG-Seite Wirkung zeigten, machten den beiden Zuspielerinnen Carolin Buschbacher und Julia Herkommer ein schnelles Angriffsspiel schwer. Die Mannschaft von Simon Scheerer und Axel Bloching hatte verstärkt Mühe, den Ball im gegnerischen Feld auf den Boden zu bringen. Deutlich zu viele Aufschlagfehler auf Waldseer Seite trugen ihren Teil dazu bei, dass ein schneller Vier-Punkte-Rückstand in Satz drei nicht mehr aufgeholt werden konnte. Einen ähnlichen Verlauf nahm der vierte Satz. Bis zum Spielstand von 15:14 war die Partie offen, ehe die Gäste mit sieben Punkten in Serie auch diesen Satz für sich entschieden.

Der entscheidende Tie-Break war dann ein Nervenkrimi. Schmiden lag bis zum 6:4 in Führung, dann machte die TG mit Mannschaftsführerin Laura Weber am Aufschlag sechs Punkte in Serie und erarbeitete sich den entscheidenden Vorsprung. Vor allem die eingewechselte Maya Wollin setzte in dieser Phase mit mehreren starken Blocks und cleveren Angriffen Akzente.

In der Abwehr ging Katja Real auf die Libera-Position und hielt Zuspielerin Herkommer den Rücken frei, die dadurch ihre Angreiferinnen effektiv in Szene setzen konnte. Einmal in Führung liegend, verteidigte die TG den Vorsprung eisern und kam so doch noch zum wichtigen Sieg, Der 3:2-Erfolg verschaffte den Waldseerinnen wieder etwas Luft auf die Abstiegsränge. Doch auch die Gäste profitierten von dem verdienten Punktgewinn und machten gleich zwei Plätze in der Tabelle gut.