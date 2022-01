TG Bad Waldsee gewinnt einen Punkt nach einer Achterbahnfahrt

Gegen den Tabellendritten TSG Reutlingen haben sich die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee in der Oberliga einen Punkt erkämpft. Knapp mit 2:3 (19:25, 25:19, 22:25, 25:15, 5:15) verlor die TG das Heimspiel. Der Punkt war auch dringend nötig im Kampf um den Klassenerhalt.

Viele Fehler sorgten früh dafür, dass die Waldseerinnen mit zehn Punkten zurücklagen. Der Rückstand war kaum aufzuholen, bemerkenswert war allerdings das Aufbäumen zum Satzende der von Simon Scheerer und Evi Müllerschön betreuten Mannschaft.

Die Lektion des ersten Satzes hatten die TG-Spielerinnen schnell verdaut. Sie zeigten weiter großen Kampfgeist und aufopferungsvolle Abwehraktionen. Dazu kamen gelungene Angriffe über die Mitte – im Volleyball immer ein wichtiger Garant, um ein Spiel zu dominieren. Mit 25:19 gewann Bad Waldsee den zweiten Satz. Das Duell setzte sich als Achterbahnfahrt fort, denn nun zeigten wiederum die Gäste ihre ganzen Möglichkeiten. Das Problem der TG, ein Spiel nie ganz auf einer ausreichenden Qualitätsstufe halten zu können, zeigte sich wieder in vielen vermeidbaren Fehlern. Bad Waldsee führte mehrere Male im zweiten Durchgang, konnte das Niveau aber nicht bis zum Schluss halten. Die TSG drehte am Ende den Spieß um und holte sich den Satz mit 25:22.

Anschließend bestimmten die Gastgeberinnen wieder das Geschehen. Jetzt brillierten die Annahmespielerinnen und brachten damit die Zuspielerin in die komfortable Position, die Vorlagen sehr zielgerichtet verteilen zu können. Die Angreiferinnen ließen sich auch nicht lange bitten und brachten ihre Schmetterschläge und Trickbälle serienweise auf den gegnerischen Boden. Dieses Mal hielten Konzentration und Kondition – durch den 25:15-Satzerfolg hatte die TG zumindest einen Punkt erreicht.

Das i-Tüpfelchen wäre ein Erfolg im Tiebreak gewesen. Wäre. Denn zum Leidwesen der Fans zeigte sich ein großer Kräfteverschleiß bei den Gastgeberinnen. Fast keine echte Gegenwehr brachte die TG mehr zustande, die Luft war weg, damit auch der letzte unbedingte Wille, diesem engen Match eine nochmalige Wendung zu geben. Überaus deutlich streckten die TG-Frauen die Waffen nach einem hart umkämpften Match.

Was der gewonnene Punkt am Ende wert ist, werden die kommenden Spiele zeigen. Schon der nächste Gang führt zum Tabellenzweiten MTV Ludwigsburg. Noch trennen die TG sieben Punkte von der Abstiegszone, die noch ein fast sicheres Polster bedeuten. Doch gibt es erfahrungsgemäß häufig unerwartete Ergebnisse, die Bad Waldsee noch in Bedrängnis bringen könnten.