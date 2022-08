TG Bad Waldsee bei Landesmeisterschaften erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei Athleten der TG Bad Waldsee waren am 24. Juli in Mühlacker in der Nähe von Pforzheim bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften und absolvierten dabei 750 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und 6 Kilometer Laufen.

Schnellster der drei war erwartungsgemäß Luis Grünvogel in 1:22:28. Eine Zeit, die Gesamtplatz 20 und in der AK 25 Platz 5 bei den Herren bedeutete. Hubert Maurer lag mit 1:31:02 auf Gesamtplatz 35 und in der AK 55 auf Platz 4. Andreas Plaßwilm kam in 1:32:32 auf Gesamtplatz 40 und holte damit in der AK 60 den Landesmeistertitel nach Bad Waldsee.

Das in einer relativ kleinen Triathlongruppe auch ein Titel möglich ist, mag an dem harmonischen sportlichen Umfeld liegen, das vom Abteilungsleiter Gerhard Bochtler geprägt ist und der die Messlatte dort hingestellt hat wo sie nun einmal hängt!

Die erfolgreiche Saison der TG Bad Waldsee Triathleten geht in den nächsten Wochen weiter. Am 21. August findet ebenfalls ein weiterer Saisonhöhepunkt beim Allgäu Triathlon in Immenstadt statt.