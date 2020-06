TG Bad Waldsee: Übungsbetrieb startet nur vereinzelt

Trotz der Lockerungen im Breitensport kann die TG Bad Waldsee mit ihren Angeboten nur in Einzelfällen starten. In der Breite ruht der Trainingsbetrieb weiterhin, teilt der Verein in einem Presseschreiben mit.

Die Information zur Öffnung der Sporthallen und einzelne Terminveröffentlichungen hätten bei Mitgliedern „mehr Erwartungen geweckt, als wir tatsächlich erfüllen können“, teilt Heiko Stein, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit und zuständig für das vereinsinterne Hygienekonzept, in dem Schreiben mit.

„Die für die TG wichtige Gymnasiumhalle, die EBS- sowie die Mensahalle bleiben weiterhin für außerschulische Aktivitäten geschlossen, die Döchtbühlhalle kann erst ab 1. Juli genutzt werden. Darüber hinaus sind Hallen und Räume der hiesigen Kliniken und des Wohnparks am Schloss, die im Regelbetrieb mit genutzt werden, aufgrund der aktuellen Situation nicht für Gäste zugänglich“, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Als Vorstand stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit unserem Abteilungs- und Übungsleitern und informieren über die Möglichkeiten, die die Lockerungen bieten“, so Stein. Allerdings könne zurzeit noch nicht alles Wünschenswerte umgesetzt werden. Das liege zum einen an noch bestehenden gesetzlichen Einschränkungen, zum anderen an fehlenden räumlichen Ressourcen. „Nicht jedes Angebot ist in jedem Raum machbar. Abstands- und Hygieneregeln setzen hier enge Grenzen.“ Dennoch seien bereits einige Angebote im Freien gestartet, einzelne Indoor-Angebote würden in Kürze beginnen. Die entsprechenden Mitglieder seien über die Abteilungs- und Übungsleiter informiert worden, weitere Informationen würden folgen.