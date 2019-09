Teufelskreis mit simplen Übungen durchbrechen

Viele Menschen plagen schmerzende Gelenke. Daran habe ein Blick in den mit rund 75 Personen voll besetzten Festsaal des Waldseer Wohnparks am Schloss keinen Zweifel gelassen, teilt die St.-Elisabeth-Stiftung mit. Sie verfolgten dort zur Einführung des zehnwöchigen Kursprogramm „Auf die Beine kommen“ einen Vortrag von Stephan Schindler. Der Kurs am Dienstag, 17. September, ist bereits ausgebucht, der nächste beginnt im April 2020.

„Wir haben uns den Schmerz selbst erarbeitet, wir können ihn auch selbst wieder wegbringen“, sagt Stephan Schindler überzeugt. Der Fast-Fünfziger – „Ich bin auch kein Jungspund mehr und weiß aus eigener Erfahrung, dass der Körper immer mal wieder mit Schmerzen auf sich aufmerksam macht“ – arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der orthopädischen Rehabilitation. Locker und leicht habe er die Zusammenhänge zwischen allgegenwärtigen, monotonen Bewegungsmustern und ihren Folgen sowie den Teufelskreis aus Schmerzen, Schmerztabletten, Schonung und Degeneration, der viel zu oft in einer Operation endet, deutlich gemacht.

„Schmerzen sind ein Warnsignal des Körpers. Damit sagt er uns: Verändere etwas!“ Aus eigenen Erfahrungen und denen seiner Kollegen hat Stephan Schindler sein Präventionsprogramm entwickelt. Dabei habe er das Rad keineswegs neu erfunden, sondern einfach „verschiedene gute Dinge zusammengebracht“. Neben effektiven Übungen wie für Muskulatur und Faszien gehören laut Mitteilung auch ein Blick auf die Ernährung sowie die Verquickung von psychischen und körperlichen Ursachen für Schmerzen zum Kurs. Aus seiner jahrzehntelangen Berufspraxis kennet er auch seine Patienten. „Die Übungen sind simpel, dauern nur 15 bis 20 Minuten und sie wirken. Aber sie wirken nur, wenn man sie konsequent täglich macht“, sagte Schindler.