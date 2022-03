Testmöglichkeiten in Bad Waldsee und in Gaisbeuren

Die Stadt Bad Waldsee infromiert über Testmöglichkeiten in Bad Waldsee und Gaisbeuren. Schnelltestangebote gibt es in der Stadthalle Bad Waldsee und in der Becker’schen Apotheke. Nach wie vor bieten die Firma GnW in der Stadthalle und die Becker'sche Apotheke kostenlose Tests an.

In der Stadthalle werden keine Termine vergeben. Bei der Becker'schen Apotheke können Bürgerinnen und Bürger einen Termin unter www.Beckersche-apotheke.de buchen, heißt es weiter. In der Stadthalle Bad Waldsee sind derzeit nach Mitteilung der Stadt keine PCR-Testungen möglich. Weitere Informationen finden sich unter www.coronatest-rv.de.

Testmöglichkeiten für Schnell- und PCR-Tests gibt es in Gaisbeuren. Die Teststation befindet sich auf dem Parkplatz vor der Ortschaftsverwaltung (St.-Leonhard-Straße 7) in Gaisbeuren. Betrieben wird die Antigen-Schnelltest-Station, die auch PCR-Tests anbietet, nach Audkunft der Stadt Bad Waldsee von der Firma Meine-Teststation. Die Teststation ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das System ist komplett digitalisiert, optimiert, effizient und sicher, heißt es weiter. Es ist eine einmalige Registrierung notwendig. Danach kann man ohne Voranmeldung einfach mit dem erstellten QR-Code zum Testen kommen. Man muss keinen Termin buchen und kann einfach vorbei kommen. Weiter Informationen unter: www.meine-teststation.de oder telefonisch unter: 0170 / 10 60 400.