Testmöglichkeiten in Bad Waldsee und Gaisbeuren

Nach wie vor bieten die Firma GnW in der Stadthalle und die Becker'sche Apotheke kostenlose Schnelltests in Bad Waldsee an. In der Stadthalle werden keine Termine vergeben. Bei der Becker'sche sollte ein Termin unter www.Beckersche-apotheke.de gebucht werden.

Testzeiten in der Stadthalle sind von Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 17 Uhr. In der Stadthalle Bad Waldsee sind derzeit keine PCR-Testungen möglich, teilt die Stadt mit. Wer im Stadtgebiet Bad Waldsee kostenlose Tests anbietet, kann sich gerne melden unter Telefon 07524 / 94 13 03.

Die Teststation in Gaisbeuren befindet sich vor der Ortschaftsverwaltung, St.-Leonhard-Straße 7. Betrieben wird die Antigen-Schnelltest-Station, die auch PCR-Tests anbietet, von der Firma „Meine-Teststation“. Die Teststation ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist in Gaisbeuren lediglich eine einmalige Registrierung notwendig. Danach kann man ohne Voranmeldung einfach mit dem erstellten QR-Code zum Testen kommen. Man kann einfach vorbeikommen. Die Ergebnisse gibt es dann 15 Minuten später per E-Mail oder auf eine App zugeschickt. Wer das Ganze lieber auf Papier möchte, bekommt dies auch ausgedruckt, muss dann aber 15 Minuten warten. Die Testergebnisse werden direkt auf die App geschickt, in der auch die digitalen Impfnachwiese registriert werden können, sodass alles zusammen abrufbar ist. Es ist aber auch möglich, dass die Testergebnisse in der bereits von vielen genutzten App „Cov-Pass“ eingepflegt werden.