Terminübersicht: Die Fasnet rund um Waldsee und Aulendorf

Das närrische Treiben hat bereits begonnen, doch die heiße Phase der Fasnet steht noch bevor. In Aulendorf und Bad Waldsee wird die fünfte Jahreszeit wieder ausgelassen gefeiert. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt einen Überblick über die großen Fasnetsveranstaltungen rund um Bad Waldsee und Aulendorf.

Närrische Gaisbeurer

17. Februar

Umzug in Gaisbeuren

18. Februar

Goiß-Bock-Ball (ehemals Bürgerball) im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren

21. Februar

Fasnetsvergraben

NarrengildeSchussentäler Reute

14. Januar

20 Uhr: Jubiläumsball mit Goißa-Wäsch, Durlesbachhalle

5. Februar

Brauchtumspflege in der Grundschule Reute

10. Februar

19.30 Uhr: Narrenrechtabholen in der Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren

11. Februar

13.30 Uhr: Kinder-Umzug mit Narrenbaumstellen

14 Uhr: Kindernachmittag in der Durlesbachhalle

12. Februar

9.09 Uhr: Gemeindegottesdienst, Treffpunkt Kirche

10.30 Uhr: Zunftmeisterempfang

13.30 Uhr: Jubiläumsumzug in Reute

16. Februar

8 Uhr: 1. Schnurrertag, Treffpunkt Gasthaus Stern, Besuch der Kindergärten, Schulstürmen mit Wurstverteilen und Schnurren in Gaisbeuren

17. Februar

8.30 Uhr: 2. Schnurrertag, Treffpunkt Gasthaus Stern, Besuch der Kindergärten in Magenhaus, Tannweiler, Möllenbronn und Kümmerazhofen

18. Februar

9 Uhr: 3. Schnurrertag, Treffpunkt Gasthaus Stern, Schnurren in Reute

21. Februar

18 Uhr: Fasnetsverbrennen & Kehraus

Narrenzunft Waldhex Osterhofen-Hittelkofen

15. Februar

10 Uhr: Kindergarten „stürmen“ in Haisterkirch

16. Februar:

9.30 Uhr: Schulbefreiung Haisterkirch

17. Februar

14.30 Uhr: Kinderumzug Haisterkirch, kleiner Umzug vom Rathaus zur Turnhalle, danach Kinderprogramm

Narrenzunft Michelwinnaden

22. Januar

9 Uhr: Eucharistiefeier für die Narren, Pfarrkirche St. Johannes

17. Februar

10 Uhr: Narrenbaumstellen und Kindergarten befreien

13.30 Uhr: Dorfumzug in Michelwinnaden

21. Februar

18 Uhr: Rätze vergraben und anschließend gemütlicher Ausklang im Sportheim

Königstäler Narren Mittelurbach

4. Februar:

19.30 Uhr: Fasnetsball im Dorfgemeinschftshaus Mittelurbach

10./11. Februar

Sammeln

17. Februar

14 Uhr: Kinderball im Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach

18. Februar

14.30 Uhr: Umzug im Königstal unter dem Motto „Events im ganzen Land, im Königstal sind sie bekannt“

21. Februar

19 Uhr: Fasnetsvergraben auf dem Dorfplatz Mittelurbach

Narrenclub Achstein

4. Februar

20 Uhr: Achsteiner Ball „Achstein auf Weltreise“, Tanzcafé Panorama

18. Februar

14 Uhr: Umzug in Steinach unter dem Motto „Achstein auf Weltreise“

21. Februar

20 Uhr: Fasnetsvergraben, Mühlbergstüble

Narrenzunft Bad Waldsee

20. Januar

20 Uhr: Schwarz-Weiße Ballnacht, Haus am Stadtsee

11. Februar

19.30 Uhr: Zunftball unter dem Motto „Starlight Express - mit Vollgas zurück in die 80er & 90er Jahre“, mit der Joe Williams Band, DJ Maristo & Maximal, im Haus am Stadtsee.

15. Februar

19 Uhr: Narrenrechtabholen mit Glühweinausschank unter den Arkaden, Rathaus

Abends und nachts: Waldseer Narrennacht um dr Stock, Fasnet in den Waldseer Kneipen

24 Uhr: Schrättelestanz, Rathausplatz

16. Februar (Gumpiger Donnerstag)

8 Uhr: Fasnetsausrufen, Wurzacher Tor

8.20 Uhr: Schulstürmung, Schulzentrum

9.30 Uhr: Wächsebrauch, Klosterhof

10 Uhr: Narrenbaumstellen durch den Jungelferrat, Hochstatt

14 Uhr: Narrensprung der heimischen Masken und närrischen Gruppen

18. Februar (Fasnetssamstag)

19.11 Uhr: Zunftparty unter den Arkaden, Rathaus

19. Februar (Fasnetssonntag)

9.31 Uhr: Messe für die Narren St. Peter

20. Februar (Fasnetsmontag)

14 Uhr: Großer Narrensprung unter Beteiligung auswärtiger Zünfte

21. Februar (Fasnetsdienstag)

14 Uhr: Kinderumzug und anschließend Kinderball

19 Uhr: Trauerumzug um den Stock mit Besenverbrennen

Anschließend Fasnetsvergraben am Schloßbach

24 Uhr: Fasnetsausläuten, Kornhaus

NarrenzunftAulendorf

21. Januar

20 Uhr: Häsrichten, Stadthalle

28. Januar

10 bis 17 Uhr: Brauchtumstag, mit Kindergärten malen Bilder zum Fasnetsmotto, Stadthalle

11. Februar

20 Uhr: Zunftball, Stadthalle

15. Februar

14 Uhr: Kinderball, Stadthalle

19 Uhr: Maskenbeschwörung (Hexeneck) und Übernahme der Amts- und Schlüsselgewalt (Schloss)

16. Februar

10 Uhr: Schülerbefreiung, Schulzentrum

10 Uhr: Schülerbefreiung, Grundschule

10.30 Uhr: Narrenbaumstellen, Schlossplatz

14 Uhr: Kindernarrensprung, Schlossplatz

15 Uhr: Narrentreff, Stadthalle

17. Februar

20 Uhr: Motto-Ball mit DJ, Stadthalle

19. Februar

9.01 Uhr: Narrenmesse, Pfarrkirche

14 Uhr: Großer Narrensprung und

anschließend Narrenhock (Stadthalle)

20. Februar

20 Uhr: Pfarrgemeindeball, Stadthalle

21. Februar

18 Uhr: Hemdglonkerumzug, Grundschule

19 Uhr: Narrenbaumfällen, Schlossplatz

20 Uhr: Kehraus, Stadthalle

23.45 Uhr: Rückgabe der Amt- und Schlüsselgewalt, Stadthalle

24 Uhr: Maskenverbannung (Pflichttermin für Neumasken), Stadthalle

Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute

20. Januar

20 Uhr: Geisterball im Dorfstadel, Einlass 19 Uhr

21. Januar

Abbau Geisterball

5. Februar

10 Uhr: Narrenbaum holen, Treffpunkt DGH

11. Februar

14 Uhr: Dorffasnet mit Kinderumzug, DGH

16. Februar

10 Uhr: Gumpiger mit Narrenfrühstück im Dorfstadel

21. Februar

Kehraus im Anschluss an den Umzug in Uttenweiler (ab 14 Uhr)

NarrenvereinStoinabacher Bobbele

11. Februar

12 Uhr: Narrenbaumholen

15 Uhr: Narrenbesenstellen

Bobbeleshock mit Taufe und Narrenhochzeit im Anschluss

21. Februar

Narrenbesenfällen

NarrenzunftBergatreute

20. Januar

20 Uhr: Party „Ramba Zamba in der Bergatreuter Pampa“, Gemeindehalle

4. Februar

18 Uhr: Kinder-/Jugenddisco für Kids bis 16 Jahre, Gemeindehalle

15. Februar

14 Uhr: Seniorenfasnet, Mensa

16. Februar

ab 9.30 Uhr: Dorffasnet mit Schulstürmen und Rathaussturm

19. Februar

10.30 Uhr: Messe mit der Narrenzunft, Kirche Bergatreute

21. Februar

18.15 Uhr: Fasnetverbrennen hinterm Rathaus

Kogenschinder Gaisbeuren

Die Zunft ist unter anderem mit dabei beim:

Jubiläumsabend mit Goißawäsch in Reute (14. Januar),

beim Narrensprung in Ebersbach-Musbach (22. Januar), beim Narrensprung in Baindt (29. Januar), beim Narrensprung in Mittelbiberach (2. Februar), beim Jubiläumsumzug in Reute (12. Februar), bei der Burgwächternacht in Unteressendorf (15. Februar), beim Narrenbaumstellen in Wolpertswende (16. Februar), beim Dorfumzug in Mochenwangen (17. Februar), beim Narrensprung in Baienfurt (18. Februar)

und beim Narrensprung in Tettnang (21. Februar).