Termine der Gottesdienste am Wochenende

Zu folgenden Zeiten finden am Wochenende Gottesdienste in Bad Waldsee und Umgebung statt: In St. Peter ist am Samstag ab 19 Uhr die Eucharistiefeier, am Sonntag ab 10.30 Uhr. In der Michelwinnadener Kirche St. Johannes ist die Eucharistiefeier am Sonntag um 9 Uhr, und in der Reutener Kirche St. Peter und Paul am Sonntag um 10.30 Uhr. Die Haisterkircher feiern am Sonntag um 9 Uhr Eucharistie in St. Johannes Baptist.

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Waldsee lädt ein zum Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, um 9.30 Uhr mit Pfarrer Bertl. Es bestehe auch weiterhin die Möglichkeit zum Live-Stream-Gottesdienst unter www.gemeinde.badwaldsee.elk-wue.de. Auf Anmeldungen wird laut Pressemitteilung verzichtet, aber um Verständnis gebeten, wenn doch wider Erwarten die Kirchen wegen Überfüllung geschlossen werden müssen. Ordner würden auf die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften hinweisen.