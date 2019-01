Tennisclub organisiert Schlittengaudi

Zahlreiche Familien haben am vergangenen Wochenende an der ersten Schlittengaudi des Tennisclubs Gaisbeuren auf der Tennisanlage teilgenommen.

Vom Hügel an der Natursteintribüne fuhren die Kinder mit Schlitten, Bobs und LKW-Reifen den Berg hinab, zeigten Mut und hatten ihren Spaß, teilt der Tennisclub mit. Außerdem konnten sich die Kinder und Erwachsenen beim Schnee-Wellenreiten von einem Quad ziehen lassen. Johannes steuerte das Quad sicher auf dem Schnee-Rund neben dem Tennis-Erweiterungsgelände und legte dabei insgesamt 20 Kilometer zurück.

Anschließend konnten sich alle bei Punsch, Glühwein und Kaffee im für den Winter fit gemachten Tennisheim am offenen Kamin aufwärmen. Zum ersten Mal nach Jahrzehnten war diese Winterveranstaltunglaut Pressetext in und am Tennisheim möglich, denn seit diesem Jahr kann das Tennisheim ganzjährig genutzt werden. Die Veranstalter versprachen, die Schlittengaudi bei entsprechender Schnee- beziehungsweise Wetterlage zu wiederholen.