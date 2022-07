Tennisclub Gaisbeuren Herren sichern sich Aufstieg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Mannschaften des Tennisclub Gaisbeuren. Die Herren 40 um Mannschaftsführer Stefan Scheiter konnten sich nach spannenden Begegnungen an den vorangegangenen Spieltagen mit einem hauchdünnen Vorsprung vor der Mannschaft vom TC Bad Waldsee als Tabellenführer behaupten. Am letzten Spieltag der diesjährigen Runde hatten die 40er des TCG die Mannschaft des TC Eschach zu Gast.

Bei idealem Tenniswetter auf der top gepflegten Anlage stand bereits vor Beginn fest, dass ein deutlicher Sieg gegen die Gastmannschaft erspielt werden musste, um von der Bezirksklasse 1 in die Bezirksliga aufzusteigen. Die guten Leistungen in den Einzelbegegnungen sorgten zunächst für einen beruhigenden 4:2 Vorsprung. Mit einer starken Aufstellung für die Doppel und dem deutlich spürbaren Siegeswillen wollten die H40 wieder einmal alle Doppel für sich entscheiden. Die Leistung passte, die Nerven hielten Stand und dem heimischem Publikum wurde großer Sport gezeigt. Das Team des TCG gewann alle drei Doppel und so konnte mit einem Endstand von 7:2 der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht werden.

Die Mannschaft der Herren 50 des TCG sind dieses Jahr mit einer klaren Mission in die Saison gestartet: Aufstieg von der Bezirksstaffel in die Staffelliga. Bereits vom ersten Spieltag weg konnte die Mannschaft um Mannschaftsführer Rolf Kösler die Tabellenspitze übernehmen und bis zum letzten Spieltag erfolgreich verteidigen.

Um den Aufstieg in die Staffelliga fix zu machen, musste beim Auswärtsspiel gegen den TC Bingen letzten Samstag noch einmal ein Sieg erspielt werden. Nach den Einzeln lagen die Herren des TCG bereits mit 3:1 in Führung. Mit dem Sieg in den hart umkämpften Doppelpartien sicherte sich die Mannschaft einen 5:1 Sieg und somit ungeschlagen den Aufstieg.

Für die Herren 50 gewannen Rolf Kösler, Thomas Eisele, Franz-Daniel Pfaff, Thomas Hörmann, Thomas Rettich und Eelco De Groot.

Die Vereinsführung ließ es sich nicht nehmen, dieses Ereignis entsprechend zu würdigen und beglückwünschte die Teams zu den herausragenden Leistungen in dieser Saison.