Tennisabteilung des SV Haisterkirch gedeiht prächtig

Zur Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SV Haisterkirch konnte Abteilungsleiter Walter Rogg zahlreiche Mitglieder im Tennisheim begrüßen. Neben der Rückschau auf das vergangene Jahr, ging es auch um den Vandalismus in den Fasnetsferien 2020 und wurden unter anderem auch die Anrechnung von Arbeitsstunden neu geregelt.

Die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte, nahm Roland Braig vor. Die Wahlen ergaben, dass die bisherigen Amtsinhaber und neu Kassenchef Ralf Stärk alle einstimmig bestätigt wurden Walter Roggs hohes Engagement für den Haisterkircher Tennissport würdigte die stellvertretende Vorsitzende Toni Kucznierz. Für ihn und die beiden Geehrten Uli und Andrea Hörmann (je 30 Jahre Vereinstreue) gab es kräftigen Applaus. Walter Rogg erinnerte daran, dass er nach der Saison 2020/21, wie schon im vergangenen Jahr angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz kandidieren werde.

Mehrere Meistertitel

In ihrer Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr berichteten Walter Rogg und Sportwart Uli Hörmann recht ausführlich über all die Events und Entwicklungen im hiesigen Tennissport. Mit Stolz erfüllte die beiden die sportliche Bilanz der vergangenen Saison, denn immerhin konnten die Herren 30, die Herren 40 und die Herren 50 mit Meistertiteln glänzen und die H 40 und H 50 den Aufstieg in die höheren Klassen erreichen. Gefreut hat sich Sportwart Uli Hörmann zudem über die rege Beteiligung bei den letztjährigen Vereinsmeisterschaften und bei den Stadtmeisterschaften. Die drei Mannschaften H 30, H 40 und H 50 werden mit erweiterten Kadern in der neuen Saison auf Punktjagd gehen.

Manne Geggiers Daten- und Zahlenmaterial mit Zu- und Abgängen zeigte, dass sich der Mitgliederstand (aktiv und passiv) bei 181 eingependelt hat.

Anrechnung und Regelung von Arbeitsstunden

Insgesamt 1330 Arbeitsstunden wurden im vergangenen Jahr vom Wirteteam geleistet. Sportwart Uli Hörmann hatte 2019 in Nachfolge von Dieter Löhner zudem die Federführung beim Wirteteam übernommen. Auf Vorschlag des Abteilungsleiters wurde die Anrechnung und Regelung von Arbeitsstunden zur Unterstützung von Platzwart Karl Egger geändert. Mit einem freiwilligen Arbeitseinsatz soll wie gewohnt vor Saisonbeginn die Herrichtung (Sandung) der Tennisplätze in Angriff genommen werden. Platzwart Karl Egger wird seine Tätigkeit auch in der neuen Saison weiterführen.

In Nachfolge von Finanzverwalterin Gerda Welte gab Ralf Stärk einen Einblick in die Finanzgeschäfte. Demnach hätten hohe Ausgaben im Baubereich und bei der Anlageerneuerung dazu geführt, dass 2019 die Bankreserven der Tennisabteilung angebrochen werden mussten.

Schaden von 3000 Euro

Für die Tennisabteilung war es außerdem ein riesiges Ärgernis, dass in den Fasnetsferien 2020 der Müllcontainer angezündet und vollständig zerstört worden war. Zudem wurde der neue Anbau dabei beschädigt und mit Zeichen verunstaltet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Anzeige wurde erstattet.

Natürlich war die aktuell durch das Coronavirus entstandene Situation auch ein Thema. Wie sich das alles auswirkt auf den Tennissport ab Mai ist noch nicht vorhersehbar. Mit größten Fragezeichen versehen sind die geplanten Tenniscamps in Italien und Kroatien.