Tennis Teams aus Gaisbeuren weiter auf Meisterschaftskurs

Die Herren 50 des TC Gaisbeuren empfingen den Mitfavoriten aus Altshausen. Ersatzgeschwächt konnten Thomas Eisele und Rolf Kösler zwei Punkte im Einzel sichern. Die Doppel sollten die Entscheidung bringen. Kösler/De Groot gewannen ihr Doppel und so stand es am Ende 3:3. Aber Gaisbeuren hatte aufgrund von zwei mehr gewonnenen Spielen das Match gewonnen und ist so gut wie aufgestiegen. Die Herren 40 lieferten sich spannende Spiele auswärts im Derby gegen Waldsee. In den Einzeln gelang es den Spielern Stefan Scheiter, Michael Baumann und Alexander Bösch jeweils im Matchtiebreak ihre Spiele zu gewinnen. Somit ging es beim Stand von 3:3 in die Doppel. Scheiter/ Baumann gewannen ihre Partie deutlich, aber Waldsee glich mit einem Sieg im zweiten Doppel zum 4:4 aus. Die entscheidende Partie war ebenfalls wieder spannend und ausgeglichen und auch hier musste der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Waldsee behielt die Oberhand und konnte knapp mit einem 10:8-Sieg eine Niederlage verhindern.

Somit ist es der letzte Spieltag, der endgültig über Auf- und Abstieg in dieser Gruppe entscheidet. Gaisbeuren hat es am Samstag, 23. Juli gegen Eschach selbst in der Hand, den ersten Platz zu behaupten.