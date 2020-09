Telefonsprechstunde mit Agnieszka Brugger am Montag

Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag und Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ravensburg lädt am Montag, 21. September, von 18 bis 19 Uhr zu einer Telefonsprechstunde ein. Zu Bruggers Wahlkreis gehören auch Bad Waldsee und Aulendorf. Auf diesem Wege möchte sie laut Pressemitteilung die Fragen, Ideen, Sorgen und Nöte der Menschen im Wahlkreis persönlich aufnehmen und beantworten.

„Viele Fragen drehen sich immer noch um die Pandemie und das Krisenmanagement, aber es kommen auch Themen wie die dramatischen Folgen der Klimakrise zur Sprache. Besonders bewegt haben mich in den letzten Bürgersprechstunden gerade die persönlichen Eindrücke der Familien, die es in den letzten Monaten wahrlich nicht leicht hatten.“ Interessierte können sich im Wahlkreisbüro per E-Mail unter agnieszka.brugger.wk@bundestag.de oder telefonisch unter 0751 / 3593966 anmelden. Brugger wird die Teilnehmer dann am Abend des 21. Septembers zur zuvor verabredeten Uhrzeit zurückrufen. Sie bittet darum, vorab kurz das Thema oder Anliegen zu nennen und die Telefonnummer und E-Mail-Adresse zu hinterlassen.