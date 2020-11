Teilsperrung des Kreisverkehrs sorgt für Verkehrschaos

Wenn Anwohner schon morgens auf der Straße schimpfend beieinanderstehen, dann hat’s entweder geschneit oder es läuft sonst etwas schief im viel genutzten öffentlichen Verkehrsraum. Am Montag war die Ursache dafür in der Teilsperrung des Kreisverkehrs zu suchen, die gleich zu Beginn für chaotischen Verkehr in mehreren Wohngebietsstraßen am Frauenberg sorgte. Schuld daran waren Autofahrer, die stadteinwärts der Umleitung nicht Folge leisten wollten und sich stattdessen auf die Suche nach Schleichwegen machten.

Die Sperrung des Kreisverkehrs in der Waldseer Frauenbergstraße hat also gleich zu Beginn der Bauarbeiten im angrenzenden Wohngebiet zwischen Mozartstraße und Rotkreuzweg für Ärger gesorgt. Nicht nur, dass viele Autofahrer aus Eigennutz das halb gesperrte Rondell verbotswidrig in die falsche Richtung befuhren und damit den kommunalen Ordnungsdienst auf den Plan riefen.

Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer nahm auch die Umleitungsstrecke über Richard-Wagner-Straße und Wolfegger Straße hinunter in die Stadt nicht an und durchkreuzte stattdessen Tempo-30-Straßen, die zugleich Schulweg sind für Schüler des Bildungszentrums Döchtbühl.

In der Folge herrschte zu Schulbeginn reger Verkehr und für Schüler taten sich gefährliche Situationen auf. Betroffen war einmal mehr der einseitig ohnehin schon zugeparkte Rotkreuzweg (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete), der gerne als Verbindungsstrecke von der Richard-Wagner-Straße zur Frauenbergstraße genutzt wird.

Auch mit den festgelegten Tempolimits nahmen es viele Fahrer nicht so genau, was zu weiterem Unmut von Anwohnern, Fußgängern und Radfahrern führte.

Bei der Stadtverwaltung waren die genannten Probleme also nicht von ungefähr schon kurz nach Einrichtung der genannten Baustelle bekannt. Wie das Rathaus auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ informierte, sollen deshalb die Zufahrten von der Richard-Wagner-Straße in die Mozartstraße und in den Rotkreuzweg diese Woche zusätzlich mit dem „Verkehrszeichen 250 – Durchfahrt verboten, Anlieger frei“ abgesichert werden, um unnötigen Schleichverkehr zu verhindern. „Wir erhoffen uns von diesen Schildern sehr, dass sich alle Verkehrsteilnehmer – auch zum Schutz der Schüler und Anwohner – an diese Vorschriften halten“, betonte Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel dazu. Darüber hinaus kündigt die Stadtverwaltung diese Woche vor Ort Kontrollen an. „Und es wurde dort am Montag auch bereits kontrolliert.“

Noch bis voraussichtlich Freitag, 13. November, dauern die Bauarbeiten und folglich auch die Teilabsperrung des Kreisverkehrs an.