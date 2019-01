Teile des südlichen Bleiche-Parkplatzes, von der Stadthalle zur alten Fischzucht, werden am Donnerstag, 31. Januar, gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind im Zuge der anstehenden Baumaßnahmen der Bleiche umfassende Untersuchungen an den dort stehenden Bäumen notwendig. Der Parkplatz kann deshalb in diesem Bereich von 7 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr nicht benutzt werden.