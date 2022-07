Teams des TC Gaisbeuren gewinnen weiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Spieltag empfingen die Herren 50 des TC Gaisbeuren daheim den TC Tannheim. Thomas Hörmann, Rolf Kösler, Franz-Daniel Pfaff und Thomas Eisele konnten deutlich alle Einzel gewinnen und überzeugten auch in den Doppelbegegnungen. Am Ende gewann der TCG souverän und freute sich über einen 6:0-Sieg. Die Herren 40 des TCG mussten auswärts in Altshausen antreten. Nach durchweg spannenden Partien in den Einzeln führten die Gäste 4:2. Die Doppelstärke der Gaisbeurer sorgte für weitere drei Punkte und sicherte einen deutlichen 7:2-Auswärtserfolg. Somit sind beide Mannschaften auf Meisterkurs. Foto: Rolf Kösler