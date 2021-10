„Team175“ startet mit Auftaktworkshop ins TG-Vereinsjubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem eintägigen Auftaktworkshop startete das „Team175“ der TG 1848 Bad Waldsee kürzlich in die Vorbereitungen zum 175-jährigen Vereinsjubiläum, das die Turngemeinde im Jahr 2023 feiern kann. Dabei wurde klar: Da kommt noch jede Menge Arbeit auf die TGler zu. Aber auch: Partyvorbereitungen können Spaß machen!

„Wie wollt ihr euer Jubiläum feiern? Und mit wem? Wollt ihr lieber eine große Party oder viele kleine Aktionen übers Jahr hinaus? Soll’s eher sportlich zugehen oder festlich?“ Die von Karina Gohr, Jubiläumsberaterin des Schwäbischen Turnerbunds, zu Workshopbeginn in den Raum gestellten Fragen hatten es in sich. Schnell sorgten sie für einen regen Austausch zwischen den 14 anwesenden TG-Vorständen, -Abteilungsleitern und -Mitarbeitern. Die eingebrachten Ideen wurden zunächst diskutiert, dann priorisiert und bewertet. Dabei kristallisierten sich verschiedene dem Anlass entsprechende und gleichzeitig öffentlichkeitswirksame Ansätze heraus. Drei Kleingruppen machten sich dann an die Arbeit, diese Ansätze weiter zu präzisieren und mit Leben zu füllen.

Bei der folgenden Präsentation der Arbeitsergebnisse waren sich die Anwesenden einig, eine gute Grundlage für die weiteren Vorbereitungen des Jubiläumsjahrs 2023 gelegt zu haben. In den einzelnen Projektgruppen wurden Verantwortlichkeiten geklärt und weitere Arbeitsschritte besprochen. Susanne Held und Wolfgang Herrmann halten künftig als Gesamtprojektleitung in Sachen „175 Jahre TG Bad Waldsee“ die Fäden in der Hand, während die einzelnen Arbeitsgruppen in die Detailplanung der Aktionen gehen und sich dazu weitere Unterstützung aus allen Bereichen des Vereins ins Team holen.

„Ich bin froh, dass wir nach dem Auftaktworkshop mit so konkreten Aktionen in die Vorbereitungen starten können. Natürlich liegt da jede Menge Arbeit vor uns, die das aktuelle ‚Team 175‘ nicht allein stemmen kann. Aber wie wir heute erlebt haben, macht diese Arbeit Spaß und stärkt den Vereinsgedanken über Gruppen- und Abteilungsgrenzen hinweg. Wir freuen uns darauf, dass sich viele TGler anschließen und uns bei der Vorbereitung und im Jubiläumsjahr bei der Umsetzung der geplanten Aktionen unterstützen.“, resümierte Sportvorstand Christof Rauhut am Ende des Workshops.