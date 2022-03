TC Bad Waldsee unter neuer Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 27. März, fand die Jahreshauptversammlung 2022 des Tennisvereins Bad Waldsee auf der Terrasse des Clubhauses statt. Die Vorsitzende Jessica Tagliaferri berichtete kurz über die vergangene Saison, die immer noch spürbar von den Auswirkungen der Pandemie geprägt war. Zwar haben die Corona-Einschränkungen dem Wettkampfbetrieb und dem Vereinsleben zugesetzt, dem Club bisher aber nachhaltig nicht geschadet. Dafür sprechen zum einen die konstant gebliebenen Mitgliederstände, wie Thomas Hartwig ausführte, zum andern die Zahlen, die Kassenwartin Erika Born präsentierte. So konnte der TC Bad Waldsee das vergangene Jahr erneut mit einem positiven Ergebnis abschließen und die finanziellen Reserven ausbauen.

Auch in den Ressortberichten von Sportwart Markus Müller und Jugendwart Tobias Geiger zeigte sich, dass man in der vergangenen Saison von einer Normalität wie vor Corona noch ein ganzes Stück entfernt war. Trotzdem ist es wieder möglich gewesen, im Jahr 2021 sieben Mannschaften an den Start zu schicken, wie auch vier Jugendmannschaften. Dabei ragte die Damen 30 Mannschaft besonders hervor. Diese errang in überzeugender Weise den Titel Württembergische Mannschaftsmeisterinnen. In der anstehenden Saison gehen acht Mannschaften an den Start, davon zwei auf WTB Ebene. Im Jugendbereich sind fünf Mannschaften gemeldet.

Nachdem die beiden Vorsitzenden Jessica Tagliaferri und Bernd Dochow sich nicht mehr zur Wiederwahl stellten und auch die Ressorts für Finanzen und Social Media neu zu besetzen waren, galten den turnusmäßigen Wahlen das besondere Interesse. Diese brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Andreas Stapelfeldt; Stellvertretender Vorsitzender: Claudius Walser; Kassenwartin: Stefanie Schelling; Jugendwart: Tobias Geiger; Stellvertretender Jugendwart: Dr. Rainer Eisele; Stellvertretender Schriftführer / Social Media: Elmar Hörnle; Technische Leitung: Erwin Real; Zweiter Kassenprüfer: Christian Geiger.

Zum Abschluss der Veranstaltung überreichte die Vorstandschaft für herausragende Arbeitseinsätze Gutscheine an folgende Mitglieder: Werner Schach, Markus Müller, Jessica Tagliaferri, Volker Mölchert und Bernd Dochow.