TC Bad Waldsee startet in die Saison

Am Wochenende fällt der Startschuss für die Verbandsspielrunde, bei der die Bad Waldseer Tennisspieler mit drei Mannschaften auf Verbandsebene und fünf Mannschaften auf Bezirksebene an den Start gehen. Topmannschaft sind weiter die Herren 30.

Nachdem die Herren 30 vergangene Saison am letzten Spieltag den Abstieg aus der Oberliga verhindert haben, darf sich die Mannschaft erneut in der Oberliga beweisen. Nach dem erkämpften Klassenerhalt startet der TC mit personeller Verstärkung am Sonntag, 10. Juni, um 10 Uhr gegen den TC Herrenberg in die neue Saison. Das erste Heimspiel ist am 24. Juni gegen den TSV Denkendorf auf der Anlage des TC Bad Waldsee. Weitere Gegner sind der TC Ruit, der TC Laupheim 1904 und der TC Kusterdingen.

Die Bad Waldseer Damen treten in dieser Saison nach dem Aufstieg in die Verbandsliga als Damen 30 in der Verbandsliga an. Mit der gewohnten Aufstellung soll das Ziel Aufstieg in die Oberliga gelingen. Das Auftaktspiel bestreiten die TC-Spielerinnen am Sonntag um 10 Uhr zu Hause gegen TSCH Esslingen. Außerdem bekommt es Bad Waldsee mit dem SC Heroldstadt, der SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach, dem TSV Plattenhardt und dem TC Köngen zu tun.

Statt Klassenerhalt feierten die Herren 65 in der Saison 2017 den Aufstieg in die Oberligastaffel. Nun müssen die Bad Waldseer Senioren eine Klasse höher gegen TC Dettenhausen, TSV Eschach, TC Baindt, TC BW Rottweil 1897, SPG SSV Ulm 1846/TK Ulm und SPG TC Gäufelden/ TV Nebringen antreten. Los geht es am Mittwoch um 11 Uhr in Dettenhausen.

Nach einem Jahr Bezirksklasse 2 möchte die Herrenmannschaft des TCBW das Ziel Aufstieg realisieren. Mit mehreren Zugängen rechnen sich die Bad Waldseer gute Chancen aus, um den Aufstieg mitzuspielen. Es geht gegen den SV Aichstetten, den TC Ailingen, den TC Bad Schussenried II, den SV Blitzenreute und den TC Weingarten II. Im ersten Match trifft Waldsee am Sonntag um 9 Uhr auswärts auf Aichstetten.

Die neu gegründeten Herren 40 müssen sich in ihrer ersten Saison in der Bezirksstaffel 1 beweisen. Die Vierermannschaft um Mannschaftsführer Dirk Lambertz bekommt es mit sieben Mannschaften (SV Eberhardzell, SC Tennis Friedrichshafen, TC Stafflangen, SV Herlazhofen II, TC 68 Bad Wurzach, ESV Friedrichshafen und TC Meckenbeuren-Kehlen II) zu tun.

Die Damen 50 spielen nach etlichen Ausfällen im vergangenen Jahr diese Saison als Vierermannschaft in der Staffelliga gegen TC Warthausen, TSV Berghülen, TC Kißlegg, TC Aitrach und TSV Langenau.

Die vormaligen Herren 50 treten ab dieser Saison als Herren 55 in der Staffelliga gegen TG 83 Ehingen, TC Warthausen, TC Wain, Sportfr. Kirchen und TSG Rottenacker 1902 an. Los geht es am Samstag um 9 Uhr gegen Ehingen.

Die Herren 65 II müssen nach drei Jahren in der Staffelliga in eine Klasse tiefer in der Bezirksstaffel ran.