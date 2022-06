TC Bad Waldsee erfolgreich an den Spieltagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem grandiosen 9:0 gewannen die 1. Damen 30 auswärts beim TC Zuffenhausen. Die amtierenden württembergischen Meisterinnen unterstrichen hiermit ihre Favoritenrolle. Der geglückte Saisonauftakt verspricht einiges für die laufende Saison. Bereits am Sonntag, 3. Juli um 10 Uhr geht es zu Hause dann gegen die Damen aus Esslingen zur Sache. Über zahleiche Besucher freut sich der TC Bad Waldsee auf dem prächtigen Tennisanlage. An allen Heimspielen ist für das leibliche Wohl durch einen Food Truck gesorgt.

Die Herren 40 des TC Bad Waldsee konnten im dritten Saisonspiel den ersten Sieg verzeichnen. Im Heimspiel gegen den TC Rommelshausen spielte zum ersten Mal in der Saison die Nummer 1 der Herren 40, Sven Leuzinger. Nach den Zweisatzsiegen von Sven Leuzinger, Thimo Greiner, Christian Geiger und Oliver Häusler stand es bereits 4:2 nach den Einzeln und der Grundstein für den ersten Saisonsieg war gelegt. Nach zwei Siegen in den Doppeln war der Sieg perfekt. Durch das 6:3 wurde der erste Schritt Richtung Klassenerhalt in der starken Achtergruppe in der Württembergliga gemacht. Bei insgesamt drei Absteigern müssen hierzu allerdings drei der nächsten vier Spiele gewonnen werden. Die nächste Begegnung findet am 2. Juli beim TC Ruit statt. Es spielten: Sven Leuzinger, Thimo Greiner, Christian Geiger Oliver Häusler, Markus Müller, Erwin Real.