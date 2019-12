Tausende werden zum „Steinacher Hüttenzauber“ erwartet

Geöffnet ist der „Steinacher Hüttenzauber“ am Freitag, 13. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 22 Uhr. Der Citybus verkehrt an beiden Tagen von 18 bis 21.30 Uhr nach einem Sonderfahrplan, damit die Besucher möglichst ihre Autos daheim stehen lassen und ein Parkchaos in Steinach vermeiden helfen. Um 18, 18.30 und 19 Uhr fährt der Bus beginnend am Frauenberg/Kreissparkasse in knapp halbstündigen Rundkursen Richtung Steinach folgende Haltestellen an: Alter Friedhof, Mayenbad/Therme, Schützenstraße/Dachsweg, Eschle, Bahnhof, Bleiche, Wohnpark am Schloss und Abt-Moser-Straße. Rückfahrten sind möglich um 20.30 und 21.30 Uhr ab der Abt-Moser-Straße. Es gelten die üblichen Tarife. (saz)