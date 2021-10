Taste the Waste für alle!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schon in vorangegangenen Jahren nahm der AK Umwelt des Gymnasiums wieder am Nachhaltigkeitstag der Stadt teil, der am 2. Oktober 2021 durchgeführt wurde.

Passend zur bundesdeutschen Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung wollte man sich dazu etwas vornehmen und, um trotz Corona die von Läden und Discountern aussortierten Lebensmittel verteilen zu können, hatten sich die elf beteiligten Green Guardians etwas Besonderes ausgedacht:

Die Schülerinnen bereiteten schon am Freitagabend über 120 Papiertüten vor und füllten dabei sogar einige rein vegan. Was nicht in die Tüten passte, übernahm die hiesige Foodsharing-Gruppe zur weiteren Verteilung.

Über Poster und Plakate gelang es, die Besucher über den Umgang des Gymnasiums mit dem Thema zu informieren und für die Tüten und deren Inhalt zu interessieren.

In vielen Gesprächen standen die Mädchen immer wieder Rede und Antwort und erfuhren großes Lob für ihr außerordentliches Engagement.

Kurz vor Ende der Veranstaltung waren tatsächlich auch die letzten Tüten ausgegeben und der AK Umwelt kann stolz auf seine erste große Aktion seit fast zwei Jahren blicken.