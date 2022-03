Tapfere Kids und Jugendliche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch dieses Jahr gab es am Gymnasium Bad Waldsee keine traditionelle Schulbefreiung. Aber ein Gumpiger ganz ohne Fasnet, das ging ja nun wirklich nicht. So war es also zwar nochmal ein etwas anderer Gumpiger mit Nachmittagsunterricht und Maske – am 24. Februar haben dennoch wieder alle am Schul- und Stadtleben Beteiligten mitgeholfen, dass der Gumpige auch in der anhaltenden Pandemie der Gumpige bleibt! Ein Dank gilt der großzügigen Süßigkeitenspende der Narrenzunft Bad Waldsee sowie den ehemaligen „Sammlern“ und Kollegen, Wicke Groß und Hans Ehinger, die den Schüler*innen des Gymnasiums, welche im Klassenverband ein wenig feiern durften, anschließend eine „kleine Befreiung“ am Nachmittag ermöglicht haben. Auch die Kinder und Jugendlichen waren froh und ließen sich – unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen – die Freude an der Tradition nicht nehmen.