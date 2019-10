Tanz als Therapie: Junge Inderinnen begeistern Publikum

Mehr als eine Stunde lang sind sechs junge Frauen, zwischen siebzehn und achtzehn Jahre alt, über die Bühne des Katholischen Gemeindehauses in Bad Waldsee gewirbelt – jede auf ihre Art bildhübsch, mit anmutigen Gesten, schöner Haltung und in farbenfrohen, prächtigen oder auch modern schlichten Kostümen. Es war eine Freude für das aus allen Generationen gemischte Publikum aus der Gemeinde und der AG Eine Welt e.V., die das kleine Ensemble aus dem indischen Hyderabad eingeladen hatte.

Es ist keine gewöhnliche Tanzgruppe, denn „Chaitanya Mahila Mandali“, kurz CMM genannt, ist eine karitative Organisation, die sich um die Kinder von Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, und um diese Frauen selbst kümmert. Die derzeit 43 Kinder und Jugendlichen leben in einem zu kleinen Heim, was mit Hilfe von Spenden größer und neu gebaut werden soll. Die Anfänge dazu sind schon gemacht.

Im Rahmen der „Kinderkulturkarawane“ war die Tanzgruppe drei Tage in Bad Waldsee zu Gast und hielt dort an der Eugen-Bolz-Schule und im Katholischen Gemeindehaus zwei gelungene Workshops ab. Zwei Monate lang sind sie unterwegs, Anfang September kamen sie in Hamburg an, Anfang November geht es von dort wieder heim – nach insgesamt 14 Orten in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe mitsamt ihren Begleitern, der Choreografin Sneha und dem Leiter des Kinderschutzhauses in Hyderabad Jaya Singh Thomas, wird von Mathilde Reichel im Tourbus durch die Lande gesteuert. Reichel klärt die Termine ab und die Übernachtungen mit den Gastfamilien. Sie moderiert auch die Auftritte der Mädchen und erklärt einiges zu Indien, zu den Tänzen und Kostümen sowie dem Ziel von CMM und seiner Gründerin Yayamma Bandari, bessere Lebensbedingungen für die schutzlosen Jugendlichen wie Wohnung, Nahrung und Kleidung, ärztliche Versorgung und Ausbildung zu schaffen.

Der Tanz ist eine Therapie für diese jungen, begabten Menschen, deren erlebte Traumata man sich gar nicht vorstellen mag. Und so wirken die natürliche Anmut der lächelnden Gesichter, die schönen Handgesten – eine uralte Tradition im asiatischen Raum, die es in Europa nur im klassischen Tanz gibt – und die eleganten oder folkloristischen Kostüme immer wieder verzaubernd. Die Choreographie vermischt alte Tanztradition mit der Moderne von Bollywood und indischer Popmusik. Einzelne Songs wie das von der zerbrechlich zarten Srilatha a cappella gesungene Lied eines kleinen Mädchens in „einer der hundert verschiedenen Sprachen Indiens“, wie Reichel erklärt, lassen kurz das Leid dieser verlassenen Kinder aufscheinen, andere wieder wirken sehr fröhlich und rhythmisch dynamisch wie auch die meisten der Tänze, ob zu sechst, im Solo oder im Duo oder im Reigentanz. Eine Freude für Auge und Gemüt, auf die das Publikum mit herzlichem und dankbarem Beifall reagierte.