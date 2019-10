Tannenbühl-Frischlinge sind umgezogen

Da es Mitte September im Schwarzwildgehege im Tannenbühl überraschend nochmals Nachwuchs gegeben hat, mussten jene Frischlinge, die im Mai geboren sind, jetzt vom Hauptgehege in das Frischlings-Gehege umziehen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Nachdem diese eingefangen waren, durften sie, auf das Gefährt Traktor von Alois Genal geladen, komfortabel die Reise in ihr neues Domizil antreten. Im Frischlings-Gehege sind jetzt insgesamt 13 Frischlinge, die im Februar sowie im Mai geboren wurden. Im Dezember werden diese dann verkauft und treten erneut eine Reise in fremde Gehege an.

Im Wildgehege konnte zudem der Wintervorrat an Futterrüben für die kommenden neun Monate gesichert werden, denn Thomas Sättele aus Haisterkirch belieferte das Gehege wieder in bewährter Art und Weise mit etwa zwölf Tonnen Rüben, so der Pressetext. Diese Futterrüben reichen bis in den Juli des nächsten Jahres. Die Rüben dienen den Tieren aber nur als Beilage, denn zusätzlich werden Heu, Kraftfutter, trockenes Brot und Maissilage gefüttert.

In Jahren mit vielen Rosskastanien werden diese noch zusätzlich ausschließlich dem Rotwild als Snack für „Zwischendurch“ gegeben. Für das Steinwild und das Muffelwild sind die Rosskastanien zu groß und können zum Tode durch Ersticken führen. Das Schwarzwild, normalerweise nicht gerade wählerisch, verschmäht die Rosskastanien. Bei der Rosskastanie handelt es sich um die Frucht, die laut des Presseschreibens jeder Waldseer vom Seeweg kennt. Im Unterschied dazu kennt man die Kastanie in aller Regel unter dem Name Maroni vom Jahr- beziehungsweise Weihnachtsmarkt.