Tannenbühl: Fütterungsverbot für Wildschweine

Nachdem im Waldseer Stadtwald der Holzeinschlag eines nassen, sturmreichen Winter beendet ist, beginnen die Forstwirte in dieser Woche mit Pflanzarbeiten für einen zukunftsfähigen, klimastabilen Wald. Laut Stadtförster Nuber werden deshalb heuer mehr als 10000 Pflanzen (Tanne, Douglasie, Eiche) neu gesetzt. Parallel dazu ist am Dienstag mit der Modernisierung des Sportpfades im Tannenbühl begonnen worden. Im südlichen Abschnitt werden die einzelnen Trimm-Dich-Stationen ebenso erneuert wie das gesamte Profil des Weges. Auf dem Parkplatz am Eingang zu den Wildgehegen und bei der Waldhütte hat die Kurstadt den Winter genutzt und für eine informativere Beschilderung gesorgt. Auch an Abstellmöglichkeiten für Radfahrer ist gedacht worden. Zudem wird gerade ein Insektenhotel gebaut beim Waldvogelhaus, das bei Waldführungen pädagogischen Zwecken dient.