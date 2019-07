Tandem Plus unterstützt Alleinerziehende

Seit vielen Jahren bietet der Landkreis Ravensburg mit dem Angebot „Tandem plus“ alleinerziehenden Eltern und Patchworkfamilien eine Anlauf- und Informationsstelle. In offenen Treffs besteht Gelegenheit in ungezwungener Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen, unter anderem zu Fragen der Erziehung oder Organisation des Familienalltags.

In Bad Waldsee bietet der Kinderschutzbund einen Tandem-Treff an und zwar jeden ersten und dritten Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr in der Eschlestraße 4. Das Angebot ist unverbindlich, kostenlos und ein Einstieg ist jederzeit ohne Anmeldung möglich.

Neue Flyer zu Tandem plus liegen im städtischen Bürgerbüro, Sozialamt und den Ortschaftsverwaltungen zur Mitnahme aus.