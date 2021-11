Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 8. Mal hat Kurt Nold, der ehemalige Stadtförster von Bad Waldsee, zum „Talk im Wald“ in die Tannenbühlhütte eingeladen. Aufgrund der Corona-Situation war die Teilnehmerzahl begrenzt, die Veranstaltung der Kurverwaltung schnell ausgebucht und das Thema „wie wirkt der Wald auf unsere Gesundheit“ sehr aktuell.

Als Gast hatte Nold für diesen Abend seinen Sohn Bernd Nold eingeladen. Dieser ist Revierförster im Schwarzwald und leitet seit einigen Jahren die Arbeitsgruppe „Wald und Gesundheit“ der Forstverwaltungen in Baden-Württemberg. Er veranstaltet auch Fortbildungen und Vorträge zu diesem Thema. Dabei verbindet er sein Waldwissen mit den Bereichen der Psychologie und der körperlichen Gesundheitsvorsorge.

25 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt und waren erstaunt und begeistert, in welch vielfältiger Form der Wald auf uns Menschen Einfluss hat. Es war kein reiner Vortrag, es war ein richtiger „Talk“ und eine Diskussion zwischen den beiden Förstern und den vielen Fragen der Teilnehmer und zudem auch ein öffentlicher Erfahrungsaustausch über den Wald zwischen Vater und Sohn. Dass das Thema zu Bad Waldsee und zum beliebten Naherholungsziel Tannenbühl passt, darüber waren sich die zahlreichen Reha- und Kurgäste schnell einig.

Der Wald bietet einen eigenen Raum. Still und doch voller Lebendigkeit. Über Jahrhunderttausende hat sich der Mensch an die Umgebung Wald angepasst, erst seit wenigen Jahrhunderten wird dies immer weniger, so Bernd Nold. Das zunehmende Indoor-Leben, die Digitalisierung und verändertes Freizeitverhalten bleiben nicht ohne Auswirkungen. Der Wald kann helfen, unsere Resilienz zu stärken. Er wertet nicht und ist ein Ort für unmittelbare Erfahrungen für alle Sinne. Gerade für Kinder, sei dies enorm wichtig. Der Wald ist ein Ort des Spielens und der Kreativitätsentfaltung, so der Förster. 25 Jahre Erfahrung aus der Waldpädagogik bringen dem gebannt lauschenden Publikum zahlreiche Beispiele und Anekdoten nahe. Dieses wurde auch eingeladen, selbst zurück in die eigene Kindheit zu reisen.

Waldgesundheit und Menschgesundheit hängen auf vielfältige Weise zusammen, das wurde an diesem Abend deutlich. Der Rückweg führte die erfüllten Teilnehmer dann auch durch den dunklen Wald, begleitet durch Kurt Nold, umgeben von Terpenen und Mikroorganismen. Ein Abend der Lust auf mehr Wald gemacht hat.