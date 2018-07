Takko zieht wohl auf die Hochstatt

Knapp zwei Jahre ist das Ladengeschäft auf der Hochstatt, in dem ehemals „Onkel Robert“ Lebensmittel verkaufte, leer gestanden. Nun scheint eine Nachfolge in Sicht.

„Ja, wir haben einen aussichtsreichen Mietinteressenten“, erklärt Wolfgang Maucher, der im Auftrag des Eigentümers agiert, auf SZ-Nachfrage und ergänzt: „Es ist die Firma Takko. Und wir wollen in Kürze den Vertrag abschließen.“ Takko ist ein Textildiscounter. Das Sortiment des Modemarkts umfasst unter anderem Kleidung, Wäsche und Accessoires. Weitere Filialen im näheren Umkreis finden sich unter anderem in Wangen und Ochsenhausen.

Dieser Tage finden im Gebäude selbst Modernisierungsarbeiten statt, die laut Maucher „Boden, Decken, Wände“, umfassen. Die Freude über den etwaigen neuen Mieter ist große. „Wir sind froh darüber“, sagt Maucher und „wir waren schon überrascht, dass es so lange gedauert hat“. Rund zehn Interessenten hätte es in der Vergangenheit gegeben. Ein Vertrag kam aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Auch die Stadt Bad Waldsee wurde bei der Nachfolgefrage einbezogen. Die Unterstützung beschreibt Maucher als hilfreich, „aber eben nicht von Erfolg gekrönt“. Als Hauptgrund für die lange Mietersuche gibt der Experte die fehlenden Stellplätze vor dem Gebäude an.

Wenn der Vertrag unterschrieben werden sollte und die Arbeiten im und am Gebäude im geplanten Zeitraum ausgeführt werden können, rechnet Maucher damit, dass die Takko-Mitarbeiter im Laufes des Oktobers ihre Arbeit aufnehmen können. Dann dürfte das Kapitel Leerstand auf der Hochstatt – zumindest für diese Immobilie – beendet sein.