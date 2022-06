Tageseltern für Großtagespflege in Wolfegg und Bad Waldsee gesucht

Wer Interesse an einer Kindertagespflege hat, selbst als Tagespflegeperson arbeiten möchte oder geeignete Räume für eine Großtagespflege in Bad Waldsee zur Verfügung stellen kann, sollte sich an Dagmar Soherr oder Christine Leierseder von der Vermittlungsstelle Nordwest wenden. Kontakt: Caritas Bodensee-Oberschwaben, Vermittlungsstelle für Kindertagespflege Nordwest, Robert-Koch Straße 52 in Bad Waldsee, Christine Leierseder und Dagmar Soherr, Telefon 07524 / 401168-13 und -12. E-Mail: tagesmuettervermittlung-bw@caritas-bodensee-oberschwaben.de. Weitere Infos: www.caritas-bodensee-oberschwaben.de

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für junge Eltern einen hohen Stellenwert. „Familie und Beruf gewinnen, wenn die Kinder verlässlich sowie kompetent betreut und versorgt sind“, sagt Dagmar Soherr. Die Diplom-Sozialarbeiterin ist Mitarbeiterin der Caritas Bodensee-Oberschwaben und zusammen mit Diplom-Sozialpädagogin Christine Leierseder Ansprechpartnerin der Caritas-Vermittlungsstelle Kindertagespflege Region Nordwest in Bad Waldsee.

In Wolfegg und Bad Waldsee werden aktuell Tagespflegepersonen gesucht, die in der Großtagespflege arbeiten möchten. In der Kurstadt werden zudem auch Räume gesucht.

Großtagespflege: Eine besondere Form der Kindertagespflege

Neben Krippen, Kindergärten und Horten gehört die Kindertagespflege zu den Angeboten der Tagesbetreuung im Landkreis Ravensburg für Kinder vom Baby- und Kleinkindalter, ab drei Jahren bis zum 14. Lebensjahr ergänzend zu den Betreuungsangeboten der Einrichtungen. Eine besondere Form der Kindertagespflege ist laut Pressemitteilung der Caritas die Großtagespflege, die von zwei Tageseltern betrieben wird. Sie bietet eine flexible und familiäre Betreuung in kleinen Gruppen.

In Wolfegg und Bad Waldsee werden Interessierte dafür gesucht. Beide Gemeinden fördern die Kindertagespflege, beispielsweise indem sie Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung stellen beziehungsweise Tageseltern mit einer Anerkennungspauschale (hälftiger Zuschuss bei der Sozialversicherung) unterstützen, wie die Caritas im Presseschreiben erläutert.

In Bad Waldsee laufe zudem die Suche nach geeigneten privaten oder gewerblichen Räumen für die Einrichtung einer Großtagespflege.

„Bei einer Großtagespflege mieten zwei Tageseltern Räume an und betreiben diese nach ihrem Konzept – oftmals, wie in Wolfegg und Bad Waldsee geplant, mit kommunaler Unterstützung“, wird Dagmar Soherr in dem Presseschreiben zitiert.

Tageseltern können auch bei einem Unternehmen angestellt sein

Die Tageseltern können laut Caritas bei einer Gemeinde oder einem Unternehmen angestellt sein. Sie können aber auch selbständig die Großtagespflege betreiben und andere anstellen. Letzteres berge allerdings unternehmerische Risiken und werde daher weniger favorisiert.

Eine Großtagespflegestelle kann die Betreuung von bis zu 15 Kindern zu verschiedenen Zeiten anbieten. „Zwei Tagespflegepersonen dürfen maximal sieben gleichzeitig anwesende Kinder betreuen“, so Dagmar Soherr.

Ist eine der beiden Betreuenden eine pädagogische Fachkraft, dürfen maximal neun Kinder gleichzeitig anwesend sein, so die Caritas weiter. In der Regel würden die Betreuungszeiten flexibel vereinbart, je nach Bedarf auch in den frühen Morgenstunden, bis in den Abend hinein oder ergänzend zu Kindergarten und Schule.

Modell Großtagespflege gibt es auch in Bergatreute

Das Modell der Großtagespflege werde in der Region Nordwest auch in Bergatreute umgesetzt. „Unsere Erfahrungen mit diesem Konzept sind bislang überaus positiv“, betonen die Tagespflegevermittlerinnen.

Das Angebot der Kindertagespflege ist nach Angaben der Caritas für Eltern kostengünstig und werde über die Jugendhilfe bezuschusst. Dagmar Soherr und Christine Leierseder vermitteln in den Gemeinden Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Wolfegg und im Gemeindeverwaltungsverband Altshausen qualifizierte und geschulte Tagespflegepersonen und übernehmen deren fachliche Betreuung, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

„Walzknirpse“: Auch bei Baby Walz wird eine Tagespflegeperson gesucht

Es gebe Vorbereitungs- und Qualifizierungskurse sowie Fortbildungsveranstaltungen, Erfahrungs- und Informationsaustauschtreffen. Die Caritas-Mitarbeiterinnen böten zudem Unterstützung bei allen Fragen rund um die Kindertagespflege oder bei der Gestaltung des Betreuungsverhältnisses an. Nachfrage und Bedarf sind groß: „Wir suchen dringend weitere Tagespflegepersonen.“

Auch das Versandhaus Walz in Bad Waldsee ist laut Caritas für die firmeneigene Kinderbetreuung „Walzknirpse“ auf der Suche nach einer Tagespflegeperson, die – bei Walz angestellt – ein bis zwei Vormittage in der Betreuung arbeiten möchte.

Neuer Kurs ab 24. Juni

Am 24. Juni startet in Leutkirch ein neuer Vorbereitungskurs. Die Tagespflegepersonen müssen seit diesem Jahr für ihre Tätigkeit eine kompetenzorientierte Qualifizierung mit 300 Unterrichtseinheiten vorweisen, davon entfallen 50 Unterrichtseinheiten auf den Vorbereitungskurs. Pädagogische Fachkräfte müssen nur 50 Unterrichtseinheiten absolvieren.

Im Anschluss an ihre Qualifizierung nehmen alle Tageseltern an Fortbildungen mit 20 Unterrichtseinheiten pro Jahr teil. „Betreuen dürfen alle Teilnehmenden nach 50 Unterrichtseinheiten“, erläutert Dagmar Soherr. Anmeldungen für den Ende Juni startenden Vorbereitungskurs sind noch kurzfristig möglich nach persönlicher Vorstellung bei der Vermittlungsstelle.