Tagesausflug zur Blumeninsel Mainau

Zur Blumeninsel Mainau führte ein Ganztagesausflug 59 Gartenbaumitglieder und Gartenfreunde des Obst- und Gartenbauvereins Bad Waldsee und Reute-Gaisbeuren mit Reisebus sowie Fähre zur Blumeninsel Mainau.

In zwei Gruppen begannen die 90-minütigen Führungen auf einem facettenreichen Rundgang. Die Führerinnen erzählten die Geschichte der Insel, botanische Kostbarkeiten, sowie alles Wissenswerte über die Insel Mainau. Das Jahresmotto „Schlossjuwel und Gartenrausch“ vereint die lebendige Inselgeschichte mit schwärmerischer Gartenlust und spiegelt sich 2022 und 2023 unter anderem in kreativen Pflanzungen und Installationen in Park und Gärten wider.

Das barocke Schloss mit der dazugehörigen Kirche St. Marien, das Herzstück der Insel Mainau, wurden 1746, vor 275 Jahren, erbaut und von Baumeister Johann Caspar Bagnato an die Schlossherren des Deutschen Ordens übergeben. An der Stelle einer mittelalterlichen Burg stand von nun an eines der Glanzlichter des Barocks im Südwesten Deutschlands. Das Schloss ist heute bewohnt von Björn Graf Bernadotte.

Leider begleitete die Führung ein Gewitter mit Starkregen, sodass die Gruppen im Schmetterlingshaus Unterschlupf suchen mussten. Entschädigt wurden die Gartenfreunde beim anschließenden Mittagessen im „Restaurant Kastaniengarten.“

Am Nachmittag konnte man auf eigene Faust die Inselschönheiten betrachten, sei es der wunderschöne Rosengarten beim Schloss, wo 30 Marmorskulpturen dauerhaft den historischen Rosengarten zieren. Die Fischerin vom Bodensee versteckt sich am Uferweg unter alten Erlen. Interessant auch das über 150 Jahre alte Arboretum mit majestätischen Mammutbäumen.

Nachmittags hellte sich der Himmel wieder auf und man konnte bei Sonnenschein in den Cafés Eis oder Kaffee und Kuchen genießen sowie gemütlich zusammensitzen.

Beeindruckt vom Schlosspark der Blumeninsel, einem Blumen- und Pflanzenparadies, mit den barocken Kreationen zum 275-jährigen Schlossjubiläum, Vielfalt duftender Rosen und neuen Impulsen für den heimischen Garten, fuhren die Gartenfreunde entspannt nach Hause. Der Bezirksverband fährt am 27. Juli zum „Blühenden Barock“, einem Spektrum mit Gartenanlagen, Märchengarten und der Besonderheit Sandkunst/Sandskulpturen.

Anmeldungen bei Franz Bendel (07524 1822) sowie Joachim Mägerlein (0171 431 4051).