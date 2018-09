Tag der Sauna am 24. September

In der Saunalandschaft der Waldsee Therme findet am 24. September der Tag der Sauna statt. Die Gemeinschaftsaktion des Deutschen Saunabundes findet dieses Jahr deutschlandweit das fünfte Mal statt und läutet die Saunasaison ein. Das diesjährige Motto fokussiert das klassische Saunabaden in öffentlichen Anlagen, teilen die Städtische Rehakliniken Bad Waldsee in einer Ankündigung mit. Speziell zum Motto „Sauna. Mit Herz und Verstand“ gebe es zum Start der Sauna-Saison Tipps zum richtigen Verhalten. Die Sauna ist von Montag bis Donnerstag von 13 bis 22 Uhr und Freitag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Am Donnerstag ist Damensauna (außer an Feiertagen).