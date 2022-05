Tag der offenen Tür bei den Modellbahnfreunden Bad Waldsee

Die Eisenbahnfreunde Bad Waldsee laden zum Tag der offenen Tür am Vatertag ein. Am Donnerstag, 26. Mai, öffnen die Modellbahner nach über zwei Jahren von 10 bis 16 Uhr wieder Ihre Türen im Vereinsheim für Besucher. Im Club-Keller stellen die Eisenbahner diesmal zwei Modellanlagen aus. Die bekannte große Modulanlage und zusätzlich das Projekt „Bad Waldsee“. Auch stehen die Vereinskameraden den Fragen der Besucher offen gegenüber und geben auch gerne Hilfestellung für deren eigenen Projekte oder technische Unterstützung soweit dies möglich ist. Es werden Steaks und Wurst im Wecken angeboten, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Im Inneren des Clubheims finden die Besucher auch bei schlechtem Wetter ein trockenes Plätzchen. Das Vereinsheim befindet sich in der Steinenberger Str. 3 in Bad Waldsee und liegt im hinteren Teil des Gebäudes, am Lidl vorbei in Richtung Tiershop. Der Eintritt ist kostenlos.