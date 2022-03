Ein Tag der offenen Tür an der Jugendmusikschule Bad Waldsee findet statt am Samstag, 26. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Gymnasium Döchtbühl in Bad Waldsee: DerSchnuppertag ist ein Angebot für alle Interessierten. Alle Instrumente können an diesem Tag unter fachlicher Beratung ausprobiert werden (Holz- und Blechblasinstrumente, Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente sowie Schlagzeug). Das Angebot der Jugendmusikschule umfasst Elementarunterricht wie Eltern-Kind-Gruppen, Früherziehung und musikalische Grundausbildung. Wer am Schnuppertag verhindert ist, kann nach Mitteilung der Jugendmusikschule auch Kontakt über die Musikschulverwaltung zu den jeweiligen Fachlehrern aufnehmen. Das ist möglich per E-Mail an info@jugendmusikschule-bad-waldsee.de oder telefonisch zu den Geschäftszeiten der Jugendmusikschule und zwar am Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 07524 / 97 66 94 30.