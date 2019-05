Tag der offen Tür der Eisenbahnfreunde

Seit Bestehen der Eisenbahnfreunde Bad Waldsee wird in jedem Jahr der Vatertag zum Modellbahn Tag für die Mitglieder. Dieser Tradition folgend werden am Vatertag, 30. Mai die Besucher zum 18. Mal die kleine Welt der Modellbahn eingeführt. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr sind wieder alle Freunde der kleinen Welt eingeladen im Vereinsheim der Eisenbahnfreunde Bad Waldsee sich zu treffen. Neben der bestehenden Vereinsanlage ist auch ein Teil der neuen Anlage „Bad Waldsee“ aufgebaut. Auf diesen Modulen wir ein vereinfachter Zugbetrieb realisiert dargestellt. Zudem werden wieder verschiedene kleine Szenen im Stand-Modell dargestellt. Der Eintritt ist kostenlos. Das Vereinsheim befindet sich in Bad Waldsee, Steinenberger Straße 3.