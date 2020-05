Tag der Lebensmittelverschwendung in Zeiten von Corona

Der 2. Mai ist der Tag der Lebensmittelverschwendung. Der WWF rief den Tag 2016 symbolisch aus, denn er markiert einen wichtigen Punkt, wie der Rotary Club Bad Waldsee Aulendorf mitteilt. Statistisch gesehen landet die Menge an Lebensmitteln, die von Januar bis Mai produziert wurde, jedes Jahr im Müll.

Damit gingen nicht nur die Lebensmittel selbst verloren, sondern auch die zur Herstellung verwendeten Ressourcen (Energie, Wasser, Ackerfläche und Arbeitskraft) würden verschwendet. Jährlich würden weltweit rund 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel verschwendet. Viele Lebensmittel würden durch Transportschäden oder falsche Lagerung verderben. Rund 25 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland werden heutzutage aufgrund von Lebensmittelverschwendung umsonst bewirtschaftet, heißt es in der Mitteilung. Das sind Flächen, die in Zeiten der Krise für den regionalen Anbau von Lebensmitteln dringend benötigt werden. Durch Lebensmittelverschwendung entstünden zudem pro Kopf und Jahr knapp eine halbe Tonne Treibhausgase. Dies entspricht circa vier Prozent der jährlichen Gesamtemissionen von Deutschland.

Die Corona-Krise erschwere die Rettung von Lebensmitteln. Einerseits würden vielerorts Lebensmittel gehamstert, andererseits könnten überschüssige Lebensmittel schlechter verteilt werden. Einige spenden ihre Überreste aber auch an lebensmittelrettende Organisationen. Das Problem: Die Retter-Organisationen haften gegenüber den bedürftigen Menschen. In Zeiten von Corona ein großes Risiko, wie der Rotary Club hervorhebt.

Die Corona-Pandemie stelle die Tafeln in Deutschland vor große Herausforderungen. Die Unterstützung der 1,65 Millionen Tafel-Kunden könne aufgrund der Ausbreitung des Corona Virus in der herkömmlichen Form nicht aufrechterhalten werden. Viele Tafeln hätten ihren Betrieb vorübergehend eingestellt – zum Schutz ihrer Mitarbeiter sowie Kunden. Andere Tafeln würden ihren Betrieb umorganisieren.

Die Leidtragenden seien die Tafeln und Bedürftigen. Durch Abstandsregeln, Hamsterkäufe und die Corona-Risiken gingen die Spenden stark zurück. Über 300 Tafeln seien schon eingestellt worden.

Spenden an die Tafel und weitere Organisationen seien natürlich immer eine gute Sache. Aber auch im Alltag könne es helfen, weniger Essen zu verschwenden. Mit diesen fünf Tipps gelinge es, Essen vor dem Müll zu retten. 1. Schreiben Sie sich einen Einkaufszettel. 2. Ist das Minderhaltbarkeitsdatum überschritten, bedeutee das nicht, dass das Produkt schlecht ist. Gerade Joghurts seien oft länger haltbar. Riechen, schmecken und erst dann entscheiden. 3. Verwerten Sie Reste. 4. Haltbar machen. 5. Die Lagerung kann entscheidend sein. Nicht alle Lebensmittel sollten im Kühlschrank gelagert werden. Mangos oder Bananen würden sich viel länger auf einer Obstschale halten. Äpfel und Pflaumen fühlen sich dagegen bei unter acht Grad Celsius wohl. Auch sollte man verschiedene Obstsorten trennen, damit sie länger frisch bleiben, teilt der Rotary Club mit. Der Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf engagiert sich seit mehreren Jahren immer am 2. Mai, um auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu machen.