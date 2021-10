Tag der Heimatpflege findet in Bad Waldsee statt

Im Museum im Kornhaus in Bad Waldsee findet am Freitag der Tag der Heimatpflege im Landkreis Ravensburg statt. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2019 in Altshausen organisiert das Kreisarchiv des Landratsamtes Ravensburg den im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Austausch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Stadtarchiv Bad Waldsee.

Der Tag der Heimatpflege richtet sich an alle Ehrenamtlichen in der Heimatpflege, Gemeindearchivpflege sowie an die Geschichts- und Heimatvereine im Landkreis. Der Fokus der Tagung liegt auf aktuellen Themen und personellen Veränderungen, auf der Museumsarbeit im Landkreis Ravensburg sowie auf den Unterstützungsmöglichkeiten der Landesstelle für Museumsbetreuung.

Die Landesstelle unterstützt nicht staatliche Museen, Sammlungen und museale Einrichtungen in Baden-Württemberg bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Hauptaufgabe ist außer der finanziellen Förderung der Museen, die Fortbildung und Vernetzung des Museumspersonals, vor allem die fachliche Beratung in allen museumsrelevanten Belangen.

Shahab Sangestan, der die Landesstelle seit diesem Jahr leitet, wird selbst anwesend sein, um deren Arbeit vorzustellen. Die anschließende Diskussionsrunde wird von einem Kenner der regionalen Museumslandschaft, Manfred Thierer, moderiert. Das Programm beginnt mit Führungen durch die historische Altstadt, das Museum im Kornhaus und das Stadtarchiv Bad Waldsee. Der Tag endet mit einem Vortrag über die „Auswirkungen mittelalterlicher bis frühneuzeitlicher Stadtentwicklung auf Gewässer am Beispiel von Bad Waldsee“ von Claudia Lemmes vom Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft der Universität Tübingen.

Da die Tagung außer dem Einblick in die hiesigen Gemeindearchive das Ziel hat, die Ehrenamtlichen in einen gegenseitigen Austausch zu bringen, lädt die Stadt Bad Waldsee abends alle zu einem gemeinsamen Vesper vor dem Museum im Kornhaus ein.

Der Tag der Heimatpflege findet am Freitag, 15. Oktober, ab 13:00 Uhr im Museum im Kronhaus statt. Interessierte können sich noch bis Montag, 11. Oktober, beim Landratsamt Ravensburg unter der Telefonnummer: 0751/85-9535 oder per Mail an: d.oswald@rv.de anmelden.