Szene’90 gewinnt beim Hinder-Cup das Hobbyturnier

Zum zweiten Mal nach 2018 konnte die Mannschaft der Szene’90 das Hobbyturnier des SV Reute für sich entscheiden und setzte sich im Finale gegen Titelverteidiger FC Gudrun durch.

Aufgrund krankheitsbedingter Absagen fand das Hobbyturnier im Rahmen des Hinder-Cups 2023 am späten Samstagnachmittag (07.01.) zwar mit zwei Teams weniger statt als geplant, der Stimmung in der Reutener Durlesbachhalle tat dies allerdings keinen Abbruch. Sieger der Herzen war wieder einmal das Team VfBeta 48er, das dieses Mal allerdings an der Roten Laterne vorbeischrammte und gegen den späteren Turniersieger gleich zwei frenetisch bejubelte Treffer erzielen konnte. Die Halle stand regelrecht Kopf und VfBeta feierte das aber sowas von – sogar Bengalos wurden außerhalb der Halle gezündet. Der FC Polonia Memmingen war gleich mit zwei Teams erstmals in der Reutener Durlesbachhalle am Start und eine weitere Bereicherung für das Turnier. Trotz allem Ehrgeiz blieb das Hobbyturnier doch weitgehend fair und alle Teams sowie die Zuschauer hatten sichtlich Spaß am Turnier.

Neben Pokalen für alle Mannschaften gab’s für den Sieger des Turnieres einen großzügigen Wertgutschein für das Czardas Bad Waldsee. Dafür gilt der beste Dank von Veranstalter SV Reute, ebenso für das Sektsponsoring.

Endklassement beim Hobbyturnier: 1. Szene ’90, 2. FC Gudrun, 3. Verein der Bierfreunde, 4. Johnny’s United, 5. Farnybahce, 6. A-Team, 7. FC Polonia Memmingen I, 8. Glashoch Rangers, 9. VfBeta 48er, 10. FC Polonia Memmingen II.