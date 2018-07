„SZ-VIP-Rennen“: Bad Waldsee und Aulendorf im Wettstreit

Zum großen Städteduell zwischen Bad Waldsee und Aulendorf laden der Ruderverein Bad Waldsee und die „Schwäbische Zeitung“ am Sonntag, 29. Juli, um 14 Uhr ein. Auf dem Stadtsee treten die Prominenten beim „SZ-Cup: Big Board VIP-Rennen“ auf großen Wasserbrettern gegeneinander an und bestimmen die „Stand-Up-Paddle-Stadt 2018“.

Wer ist besser: Bad Waldsee oder Aulendorf? Die Frage aller Fragen wird am Altstadt- und Seenachtfest geklärt. Die mutigen Stadtvertreter wagen sich im Klosterhof beim Seebrückle Schwanenberg auf einem übergroßen Bigboard auf den Stadtsee und liefern sich einen spannenden Wettkampf. Insgesamt drei Rennen gilt es zu absolvieren. Dabei geht es um Zeit. Wer die vorgegebene Rennstrecke von 250 Meter schneller absolviert, gewinnt. Im Vordergrund des Duells steht gleichwohl die gemeinschaftliche Freude. Die Prominenten müssen weder erfahrene SUP-Fahrer noch Profisportler sein.

Die Teilnehmer

Für die Stadt Bad Waldsee treten Barny Bitterwolf, Maximilian Klingele, Bernhard Schultes, Dominik Souard, Pfarrer Stefan Werner, Sebastian Ehinger und Markus Fürst an. Für Aulendorf nehmen Hans-Peter Reck, Oliver Jöchle, Ralf Michalski, Bruno Sing, Jörg Weag und Sebastian Engel die Herausforderung an. Zu gewinnen gibt es den SZ-Paddel-Pokal, den die Gewinner prominent in ihren Städten ausstellen können. Für die Verlierer gibt es eine Überraschung. Moderiert wird der Spaß-Wettstreit von Wolfgang Heyer.

Der Wettkampf findet im Rahmen des 7. Stand-Up-Paddle-Wettbewerbs statt. Auch beim Hauptwettbewerb gibt es in diesem Jahr Neuerungen: So werden die Teilnehmer beim Einzelstart in Anfänger und Fortgeschrittene eingeteilt. Beim Teamwettbewerb mit drei Startern können sich sowohl reine Frauen-, als auch Männerteams oder auch gemischte Teams anmelden. Für Neueinsteiger gibt es noch zwei Möglichkeiten, das Stand-Up-Paddeln auszuprobieren. Entweder am Dienstag ab 18 Uhr beim Schnupperkurs oder am Samstag, 28. Juli, von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist am Bootshaus. Die Teilnahmen am Training und am Wettbewerb selbst sind kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort auf der Homepage des Rudervereins möglich.