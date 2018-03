SZ verlost Karten für Live-Reportage „Flow – Leidenschaft Mountainbike“

Der leidenschaftliche Mountainbiker Harald Philipp nimmt seine Zuhörer am Donnerstag, 15. Februar, im Erwin-Hymer-Museum mit auf die spektakulärsten Pfade der Welt.

In seiner Live-Reportage „Flow – Leidenschaft Mountainbike“ zeigt er nach Angaben des Museums in Luftaufnahmen die schwindelerregende Höhen und Tiefen, in Helmkamera-Filmen die hohe Geschwindigkeit und in Zeitlupen-Sequenzen die einmaligen Momente im Leben eines Mountainbike-Junkies und Naturliebhabers. Dabei führt sein Vortrag zu den Vulkanwüsten auf Island, zu abgründigen Klettersteigen in den Dolomiten, in tiefe deutsche Wälder und verlassene Bergdörfer in den Seealpen.

Mit spannenden Erlebnisgeschichten, witzigen Anekdoten und zahlreichen Kurzfilmen zeige Philipp, warum wir nie mit dem Spielen aufhören sollten und warum das Bauchgefühl besser steuern kann als das Bewusstsein, heißt es. Außerdem, warum Neugier uns zu Höchstleistungen treibt und warum wir unsere Ängste verfolgen sollten, wie wir mit Leichtigkeit lernen können und warum geteilter Fahrspaß doppelter Fahrspaß ist.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Sonderausstellungshalle des Erwin-Hymer-Museums. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Die SZ verlost 5 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft heute, Mittwoch, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524 / 978711.

Ansonsten kosten Karten für die Live-Reportage inklusive Museumseintritt 12 Euro pro Person im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Sie sind erhältlich an der Museumskasse, unter Telefon 07524 / 97667600 oder unter www.tickets.schwaebische.de.