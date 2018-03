SZ verlost Karten für K.i.d.Kat-Konzert im Kulturkeller

Soul, Funk, Blues und Jazz gibt es am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr im Kulturkeller des evangelischen Familienzentrums, Burghaldenweg 10, in Bad Waldsee zu hören. Es ist laut Veranstalter das erste Konzert der Reihe K.i.d.Kat-Konzert „World in Town“ für 2018.

Der Komponist, Bassist, Gitarrist und Sänger Gabriel Mbanda unternimmt mit den Gästen eine moderne musikalische Reise zu seinen afrikanischen Wurzeln, begleitet von dem Jazz-Pianisten Joe Fessele und dem peruanischen Schlagzeuger Cesar Gamero. Karten können in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee für zwölf Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten sie15 Euro.

Die SZ verlost 5 x 1 Karte. „Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524 / 978711.