SZ verlost Karten für Helmut-Jäger

Schriftsteller Helmut Jäger wird am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Bad Waldsee sein Debüt „Das Grab an der Schussen“ vorstellen. Der Regionalkrimi spielt laut Pressemitteilung unter anderem auch in Bad Waldsee. Zum Inhalt des Buches: Ein finnischer Unternehmer verschwindet ohne Abschied. Die einzige Spur ist eine mysteriöse E-Mail, die er kurz zuvor an einen alten Studienfreund in Ravensburg schickte. Da die polizeilichen Ermittlungen in beiden Ländern erfolglos bleiben, beauftragt die Familie des Mannes den Journalisten Carl Sopran mit dem Fall. Doch kaum hat dieser Witterung aufgenommen, gibt es einen Toten – und dabei bleibt es nicht. Karten kosten im Vorverkauf fünf Euro, ermäßigt sieben Euro. Die SZ verlost 5x2-Karten. Wer gewinnen möchte muss volljährig sein und ruft am Dienstag, 1. Oktober, um 12 Uhr in der Redaktion an unter der Telefonnummer 07524 / 978711. Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis