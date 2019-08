SZ verlost Karten für Figurentheater

Das Figurentheater Pantaleon zeigt am 20. August um 10.30 Uhr im Spitalkeller das Stück „So weit oben“. Dabei handelt es sich laut Pressemitteilung der Stadt um ein tierisches Kuchen-Stück für Kinder ab drei Jahren über das Oben und das Unten nach dem Bilderbuch von Susanne Straßer. Dabei versuchen ein Bär, das Schwein, der Hund, der Hase und der Frosch zum Kuchen zu gelangen. Der Eintritt kostet vier Euro, Vorverkauf in der Stadtbücherei. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Freitag, 16. August, um 12 Uhr in der Redaktion an unter der Telefonnummer 07524 / 978711. Foto: Figurentheater Pantaleon