SZ verlost Karten für „Dirndl und Lederhosen Fäscht“in Reute

Das „große Dirndl und Lederhosen Fäscht“ geht nach dem großen Erfolg im Vorjahr am Samstag, 26. Oktober, in der Durlesbachhalle in Reute in die nächste Runde. Mit dabei sind in diesem Jahr die „Fäaschtbänkler“, die laut Pressemitteilung in der deutschsprachigen Brass-Szene mittlerweile zur absoluten Spitze gehören.

Außerdem spielen „Fättes Blech“ die lokal ansässige Band „2-Takt Brass“. Veranstaltet wird das Fest vom Gasthaus Stern, also Familie Hörmann und ihrem Team. Zusätzlich erhalten sie tatkräftige Unterstützung vom Musikverein Reute-Gaisbeuren.

Karten bereits seit Monaten ausverkauft

Die Veranstaltung ist seit Monaten ausverkauft. Für die „Schwäbische Zeitung“ hat der Veranstalter drei mal zwei Karten zurückgehalten. Wer diese Karten gewinnen möchte, ruft am Donnerstag, 24.Oktober, um 12 Uhr in der Redaktion an unter der Telefonnummer 07524 / 978711.