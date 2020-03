SZ verlost Karten für „Andreas Büchele & friends“

Die nächste K.i.d.Kat-Veranstaltung findet am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Kulturkeller des Evangelischen Familienzentrums in Bad Waldsee statt. Die Gruppe „Andreas Büchele & friends“ gibt ein Konzert und die Schwäbische Zeitung verlost 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 3. März, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524/978711.

Wie die Veranstalter mitteilen, ist Büchele ein Singer/Songwriter Büchele und spielt gemeinsam mit Christoph Dorn eigene Songs aus dem weiten Feld zwischen Folk und Pop, in denen die Fingerstyle-Akustikgitarre den Boden bereitet für gehaltvolle deutsche und englische Texte. Zusammen mit den Klangfarben von Piano, Bass und Cajon entstehe so eine stilistische Vielfalt, deren eigenständige Handschrift in Musik und Text zum Träumen und Nachdenken gleichermaßen anrege. Der Vorverkauf ist in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre zahlen im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 13 Euro. Verbindliche Kartenreservierungen sind auch per E-Mail möglich an: k.i.d.kat@gmx-topmail.de